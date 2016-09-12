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У берегов Приморья запахло жареным

12 Сентября 2016, 19:00 | Дальний Восток

Цель российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2016» — укрепление обороны от «силового воздействия» на Россию и Китай, сообщил заместитель командующего ВМФ России. Учения стартовали в Южно-Китайском море сегодня, 12 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2016» проводятся в в оборонных целях и направлены на организацию взаимодействия «прежде всего с мирными целями», сообщил заместитель командующего ВМФ России вице- адмирал Александр Федотенков, пишет РБК.

Он уточнил, что подобные учения проводятся ежегодно, и в нынешнем учении коренного отличия нет. «Но каждый раз мы наращиваем основы нашего взаимодействия, системы управления, обеспечения полной ясности в действиях командиров отрядов», — рассказал вице-адмирал (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в рамках «Морского взаимодействие-2016» будут созданы два отряда кораблей и противоборствующая сторона «с целью организации взаимодействия и обеспечения наиболее полного сотрудничества».

«Мы наращиваем качество эпизодов отработки, наращиваем взаимодействие во всех регионах с целью прежде всего обороны. Обороны от силового воздействия на наши стороны», — отметил заместитель командующего ВМФ России.

Он подчеркнул, что взаимодействие России и Китая направлено «не против кого-то», а «на защиту взаимных интересов» и обеспечение безопасности «во всех районах Мирового океана».

«Это очень хорошо, когда две страны, мощные великие державы, взаимодействуют. Это гарантирует мир не только в регионах наших стран, но и практически во всем мире», — подчеркнул Федотенков.

В КНР для участия в «Морском взаимодействии-2016» прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», большого десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и танкера «Печенг». Командир отряда — командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить. Активная фаза учений состоится 15-19 сентября.

Накануне старт учений анонсировал ВМФ Китая.Они будут проводиться у южной китайской провинции Гуандун. В рамках «Морского взаимодействия-2016» будут отработаны маневры подводных лодок, кораблей и авиации, отмечалось в сообщении ВМФ КНР.

Помимо этого, стороны будут отрабатывать операции по стрельбе, а также аварийно-спасательные мероприятия, в том числе «захват острова». Заявлено, что высадка десанта будет самой большой операцией, которую когда-либо совместно проводили Россия и Китай.

В июле власти Китая заявляли, что учения носят обычный характер и не направлены на другие страны. Однако, как отмечало агентство Reuters, маневры проходят на фоне территориального спора, который возник у Китая с Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Пекин претендует на большую часть Южно-Китайского моря, однако ранее третейский суд в Гааге постановил, что у Китая не может быть на это оснований.

В начале сентября, на саммите G20 в китайском глава КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что Россия и Китай должны «усилить всестороннее сотрудничество», в том числе «поддержку другой страны по защите суверенитета».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ВМФ  тихоокеанский флот  морское взаимодействие  южно-китайское море  армия  китай  спорные острова  бпк  цзиньпин 



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Комментарии

  • Ykos20:07, 12.09.2016#

    Уважаемые журналисты, слово "жареный" пишется с одним "н"!

  • приморский20:36, 12.09.2016#

    Надо быть осторожнее вдруг китайцы приметят что российские ВС больше бутафорские чем реально боеспособные.

  • Травка22:13, 12.09.2016#

    Скоро со стапелей завода Звезда выйдет на боевое дежурство один из будущих флагманов тихоокеанского флота Крейсер Аврора под звуки одноименной песни. . .

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