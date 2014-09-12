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Сахалинские власти получат в свое распоряжение четыре танка

12 Сентября 2014, 13:04 | Дальний Восток

Военные передадут Сахалину танки времён Великой Отечественной войны.

Минобороны РФ передаёт Сахалинской области 4 танка ИС-2 для установки в качестве памятников к 70-летию Победы, сообщает «РГ» со ссылкой на Российское военно-историческое общество (РВИО).

Машины установят в Центре технических видов спорта, расположенного в городе Анива (Корсаковский район) и в Курильске (остров Итуруп). Танки послужат основой для создания мемориальных комплексов и площадок для проведения военно-патриотических мероприятий. В местном отделении РВИО отмечают, что «ИС-2 использовались на островной территории в боях 1944-1945 годов как огневые точки укрепрайонов».

Председатель отделения Общества Юрий МАКСИМОВ уточнил, что «новые мемориальные зоны и комплексы, посвящённые отечественной военной истории, создаются в области к 70-летнему юбилею победы над Германией и освобождения Южного Сахалина и Курил от войск японской императорской армии».

Пока ИС-2 числятся в ведении Минобороны и стоят на морском побережье в Долинском районе. Последний раз эту технику использовали в начале 90-х в учениях на южных Курилах. Позднее с орудий сняли затворы и оптические прицелы.

В сообщении РВИО отмечается, что «после официального оформления передачи боевые машины будут сохранены как редкие образцы исторической техники и послужат основой военно-патриотической инфраструктуры для ведения воспитательной работы с подрастающим поколением».

Аббревиатура тяжёлого танка «ИС» означает «Иосиф Сталин». Танки выпускались с 1943 по 1953 г. ИС-2 – самый мощный и наиболее тяжелобронированный из советских серийных танков времён войны, он считался одним из сильнейших танков на то время в мире. После окончания войны ИС-2 были модернизированы и стояли на вооружении Советской, а затем Российской армии вплоть до 1995 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: армия  памятники  Сахалин  техника 



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