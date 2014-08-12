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Россия перебросила в Монголию 500 солдат и 100 единиц техники из Восточного военного округа

12 Августа 2014, 13:47 | Дальний Восток

Два воинских эшелона с военнослужащими и военной техникой Восточного военного округа (ВВО) прибыли на территорию Монголии для участия в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2014", сообщил журналистам представитель округа Александр ГОРДЕЕВ, сообщает РИА «Новости».

"После разгрузки железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой на монгольской станции Баян-Тумэн военнослужащие совершат 15-километровый марш на штатной технике в район проведения учения — на полигон "МунхХэт". В учении будут задействованы около 500 военнослужащих ВВО и 100 единиц техники", — сказал Гордеев.

По его словам, впервые в совместном учении будут задействованы вертолеты Ми-24 авиабазы армейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.

Впервые в Монголию также доставлены 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка".

Гордеев сообщил, что учения начнутся 15 августа.

В прошлом году антитеррористическое учение "Селенга-2013" также проходило на территории Монголии в районе полигона "Дойтын Шар Уул", в нем было задействовано около 300 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, более 250 человек личного состава от Вооруженных Сил Монголии и около 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: "селенга-2014  учения  восточный военный округ  армия 



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