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Минздрав предложил отменить трудовые книжки в России
В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ считают возможным отметить трудовые книжки в России с 2012г. При этом для тех граждан, которые "привыкли" к этому документу, ведомство предлагает оставить 10-летний переходный период, заявил 4 августа на пресс-конференции в Москве замглавы Минздравсоцразвития Александр Сафонов.
Россияне получают трудовую книжку при первом оформлении на работу. Этот документ содержит личные данные гражданина, сведения о его образовании, профессии и специальности. Трудовая книжка ведет свою историю со времени установления советской власти, пишет РБК.
Запись в трудовой, равно как и ее отсутствие, никак не защищают, либо, напротив, не ущемляют интересы работника: все его права и обязанности прописаны в трудовом договоре, который работодатель по трудовому законодательству обязан заключать с каждым сотрудником. А если такого договора нет, то штамп в трудовой сам по себе не защитит работника от произвола.
"Трудовая книжка должна быть отменена. Именно трудовой договор является самым эффективным методом защиты прав работника, - подчеркнул Сафонов. - Раньше трудовая книжка обеспечивала оформление пенсионного дела. Теперь это заменяет персонифицированный учет в ПФР. Эту функцию трудовая книжка уже не выполняет полностью", - сказал замминистра.
Он назвал еще одну некогда важную функцию трудовой книжки, о которой теперь едва ли кто вспомнит: запись о присвоении работнику квалификации. То есть если человек поступил на работу слесарем 3-го разряда и ему была присвоена квалификация слесаря 4-го разряда, то при новом трудоустройстве единственным документом, подтверждающим это, была трудовая книжка. Теперь система присвоения квалификации в таком виде исчезла - каждая квалификация. По словам замминистра, "зарабатывается карьерой человека" и отражается в его резюме, а не в трудовой книжке.
Инициативу Минздравсоцразвития поддержал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев. "Я считаю, что в целом инициатива правильная. Трудовые книжки существуют сегодня только в России. Ни в одной цивилизованной стране мира такого инструмента регулирования трудовых отношений нет", - сказал депутат. И у государственных органов власти в России, по словам Исаева, такой потребности тоже нет. А раз трудовые книжки не нужны ни работнику, ни работодателю, ни государству, надо полагать, их дни точно сочтены.
Исаев, как и Минздравсоцразвития также считает, что отмена трудовых книжек должна быть постепенной - с 2012 года прекратить выдачу трудовых вновь поступающим на работу людям, при этом сохранив их тем, у кого они есть и кому они дороги как память.
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