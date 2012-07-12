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На Сахалине планируют построить новый аэровокзальный комплекс
Новый аэровокзальный комплекс построят в Южно-Сахалинске. В Инчхоне (Республика Корея) на этот счет был подписан протокол, регламентирующий партнерские взаимоотношения Кореи и Сахалина.
В настоящее время сформированы планы по строительству нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска. На первоначальном этапе речь идет о разработке его технико-экономического обоснования. В целом крупный инвестиционный проект областное правительство намерено реализовать при участии института транспорта Кореи, имеющего большой опыт работы в данном направлении не только у себя в стране, но и за рубежом. При его непосредственном участии был построен крупнейший международный аэропорт Инчхон – один из лучших в мире.
По мнению сахалинских властей, строительство нового терминала будет способствовать не только увеличению пассажиропотока, но и привлечению инвесторов, укреплению партнерских взаимоотношений предприятия с российскими авиаперевозчиками, а Сахалинская область получит цивилизованные воздушные ворота.
«Дальневосточный капитал».
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