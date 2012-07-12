В Якутске запустили новый аэровокзал

Новый аэровокзал Якутска встретил первых пассажиров – гостей и участников Международных спортивных Игр «Дети Азии». Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр НЕРАДЬКО вручил сертификат на соответствие Федеральным авиационным правилам. Стоимость терминала составила свыше 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

«Наш аэропорт способен принимать любые воздушные суда. Также он является международным полигоном для испытания судов отечественного и иностранного производства в экстремальных условиях. Правительство Якутии вкладывает значительные инвестиции в развитие воздушно-транспортного развития республики. Это реконструкция взлетно-посадочных полос, аэропортовых комплексов, а также модернизация спецавтотранспорта», – сообщила председатель правительства республики Галина ДАНЧИКОВА.