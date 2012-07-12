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Российские вузы скоро пустят под нож
12 июля, ZRPRESS. «Слияние и поглощение» слабых вузов в России уже не за горами: президент Владимир Путин распорядился утвердить план по реорганизации вузов до мая 2013 года. Неэффективные вузы должны быть выявлены уже до текущего года, чтобы впоследствии присоединить их к более сильным учреждениям. Аргументы простые: по демографическим причинам студентов в России все меньше, а вузов все больше, и они уже никому не нужны.
План по сокращению числа вузов в России будет готов к маю 2013 года. По мнению чиновников, это сокращение числа вузов в стране позволит повысить конкуренцию среди учащихся и поднять уровень образования. Как сообщает РИА Новости, утвердить план по реорганизации вузов до мая 2013 года распорядился президент Владимир Путин. Реорганизация предполагается за счет присоединения слабых учреждений к более сильным. Неэффективные вузы должны быть выявлены до конца года.
Напомним, о необходимости сокращения числа вузов специалисты и политики говорят уже не первый год. Сторонники этой идеи указывают на низкий уровень преподавания, резкое снижение числа студентов в России в связи с демографическими проблемами и несоответствие современной системы образования потребностям рынка труда.
Еще в 2010 году Минобрнауки предостерегло правительство, что из-за демографического провала 1990-х годов к 2013 году число студентов в России сократится с 7,5 до 4,5 миллионов, то есть почти в два раза. По оценкам экс-министра образования Андрея Фурсенко, большинство отечественных вузов в данный момент не соответствует современному образовательному процессу. Даже Московский государственный университет в 2011 году оказался за пределами первой сотни рейтинга Times Higher Education 2012 World Reputation Rankings.
По данным Росстата, к началу учебного года 2011/2012, то есть год назад, в России насчитывалось 1080 официально зарегистрированных вузов, тогда как к в начале 1990-х - только 514.
«Золотой Рог».
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