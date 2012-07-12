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Комсомольск потратит на коммунальную инфраструктуру 23,5 млрд рублей.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 11 июля, ZRPRESS. Глава города Владимир Михалёв подписал программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года.
Как сообщили zrpress в пресс-службе мэрии, объем финансирования программы на 2012-2020 годы составляет более 23,5 млрд рублей, в том числе на развитее теплоснабжения планируется затратить более 17 млрд рублей, на электроснабжение – более 1,4 млрд рублей, на водоснабжение и водоотведение – около 4 млрд рублей, газоснабжение и утилизацию ТБО – около 1 млрд рублей. Среди источников финансирования – бюджетные средства всех уровней, средства заказчиков-застройщиков, собственные средства предприятий.
«Золотой Рог».
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