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Военно-морской флот США не прочь бункероваться во Владивостоке и Находке

12 Июня 2017, 18:01 | Дальний Восток

На американском сайте госзакупок объявлен поиск компаний, которые будут заниматься материально-техническим обеспечением кораблей ВМС США в зоне ответственности Седьмого флота, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как указано в техзадании, регион включает в себя военные и коммерческие порты Японии, Южной Кореи, Тайваня и тихоокеанского побережья России, передает РИА Новости.

Конкурс объявило командование снабжения ВМС США (Naval Supply Systems Command). Согласно приложению к заявке, речь идет о предоставлении "в установленные сроки качественных товаров и услуг заходящим в порты кораблям", а также о "постоянном контроле расходов и результатов деятельности".

Федеральный закон "О внутренних морских водах" позволяет иностранным военным кораблям заходить в российские порты только по предварительному разрешению правительства России, отметил в комментарии RT военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

Это возможно, например, если Россия согласится разместить склад, на котором будет находиться это материально-техническое обеспечение. Без согласия России такая инициатива Штатов может расцениваться как грубое вмешательство в суверенитет и будет иметь все вытекающие из этого последствия - сказал он.

В начале мая американский конгресс одобрил законопроект об усилении санкций в отношении КНДР, который предусматривает в том числе контроль США за тремя российскими портами в Приморье: в Находке, Владивостоке и Ванино. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что реализация этого плана предполагает силовой сценарий, равносильный объявлению войны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Находка  материально-техническое обеспечение  склад  флот  ВМФ  ванино  США  порт  бункеровка  ТОФ 



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