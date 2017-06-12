Лидер еще одной страны приедет на Восточный экономический форум во Владивосток

По данным, которые стали известны деловой газете «Золотой Рог», новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил, что он приедет на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре.

Его будет сопровождать большая делегация южнокорейского бизнеса. У южнокорейского лидера будет встреча с Владимиром Путиным. Основная заявленная тема разговора – инвестиции в регион, но, похоже, что на закрытой части встречи обсудят проблему КНДР.