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Лидер еще одной страны приедет на Восточный экономический форум во Владивосток
12 Июня 2017, 11:16 | Дальний Восток
По данным, которые стали известны деловой газете «Золотой Рог», новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил, что он приедет на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре.
Его будет сопровождать большая делегация южнокорейского бизнеса. У южнокорейского лидера будет встреча с Владимиром Путиным. Основная заявленная тема разговора – инвестиции в регион, но, похоже, что на закрытой части встречи обсудят проблему КНДР.
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