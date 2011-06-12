Астрологический прогноз от Александра Ремпеля

«Золотой Рог» представляет гороскоп с 10 по 16 июня от Александра Ремпеля.

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) смогут получить подтверждение собственным доводам, догадкам, убеждениям. Ваша точка зрения всегда будет более жизнеспособной, чем другие. Произойдут перемены в окружении. Возможно отдаление с другом (подругой) по причине невразумительных обид. Вам могут поставить в вину нечто такое, что нельзя выразить словами, обосновать. Отношение к себе вы будете чувствовать, и оно станет меняться с каждым днем. Возможны телефонные звонки, визиты людей, о которых вы давно не вспоминали. Профессиональный аспект будет немного ослаблен, больше станет свободного времени, возможности для самостоятельных действий. Не исключены творческие союзы, разовые акции, которые станут весьма успешными. Общение с единомышленниками чаще будет творческим, взаимообогащающим. Это период маленьких открытий. Вы проявите заинтересованность в вопросах, касающихся материальной сферы. Важно то впечатление, которое вы способны произвести на окружающих. Поэтому следуйте здравому смыслу, осуществляя то или иное дело. Иначе о вас могут нелестно отозваться, а вашему имиджу будет нанесен непоправимый урон. Главная цель в отношениях с людьми - сохранение доверия. В личной жизни удача на стороне инициативных Овнов, тех, кто не боится тратить силы и средства без оглядки на отдачу. Возможна запланированная поездка.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) могут собой гордится. Вам удастся достичь желаемого и почти всегда вы останетесь в выигрыше. Значительные события могут иметь место в деловых и профессиональных отношениях. Могут измениться приоритеты. Вы станете искать покровительства у человека, которого раньше не замечали. Не исключено предложение о сотрудничестве скрытого свойства. Вам следует внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди. Излишняя доверчивость неуместна. Ваши прежние поступки и высказывания могут отразиться с негативной стороны на сегодняшних событиях. Главная задача - выглядеть убедительными и отстаивать свою точку зрения без колебаний. Неуместны сейчас разрывы отношений, разделы, отказ от сотрудничества. Возможна приятная встреча с человеком издалека. Вас ожидают радостные минуты общения, подарки, сюрпризы. Новости этих дней будут иметь судьбоносный характер. В этот период могут иметь место нарушения сна, тревожные мысли. Особенное беспокойство будут вызывать дети, их проблемы. Могут обостриться отношения с ними из-за пустяков. Будучи не в силах справиться с собой, вы станете излишне придирчивы и тяжелы в общении. Денежная тема становится актуальной для вас. Вы столкнетесь с рядом неприятностей, связанных с прошлыми денежными обязательствами.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) будут усиленно создавать имидж дружелюбного и участливого собеседника. Вы постараетесь скрыть те настоящие мотивы, что движут вами в данный момент. По большому счету, вы готовы оказать поддержку и помощь тем, кто способен оценить это. Проблемными будут отношения с партнерами по бизнесу и в семье. Недооценка возможностей другого человека будет всякий раз напоминать вам о собственной недальновидности. Впрочем, в деньгах вам повезет больше, чем в любви. В этот период такие понятия как дружба, верность будут поставлены под сомнение. Наличие двусмысленности будет очевидным. И это принесет вам страдания. Придется не раз пересматривать свои ближайшие планы и намерения. В эти дни вы будете заняты укреплением здоровья, профилактическими мерами воздействия на организм. Усилится аспект природной привлекательности. Вы будете обращать на себя внимание, где бы ни находились. Материальный вопрос выйдет на первый план. Возможна поездка в рамках запланированного маршрута. Иногда вы можете выглядеть слабыми, зависимыми. Но в ваших поступках будет угадываться уверенность, продуманность. А если предстоит спор, окружающие почувствуют металл в вашем голосе. Активность позиций будет свойственна более старшему поколению Близнецов. Знакомство этой недели может вырасти в мистическую дружбу.

РАКИ (22 июня-22 июля) будут прислушиваться к своему внутреннему голосу. Часто интуиция будет подсказывать вам верное решение, идущее вразрез с мнением окружающих. Ваша непредсказуемость будет раздражающей, а иногда даже пугающей. Вместе с тем вы склонны к постоянному риску. Отсутствие размеренности в делах и поступках становится характерным для вас. В эти дни изменится круг вашего общения. Вы будете наполнены новыми эмоциями, новыми впечатлениями. Предстоит смена крыши над головой. У одних это будет в буквальном смысле слова связано с ремонтом потолка, стен. А у других - со сменой места обитания и ближайшего окружения. Так или иначе все это скажется на вашем образе жизни с положительной стороны. Это хорошее время для принятия важных решений, для ухода в самостоятельный бизнес, для реализации смелых жизненных программ. Большое значение будут иметь телефонные переговоры. Разрешится давний сложный вопрос, связанный с получением документа или права на недвижимое имущество. Вам часто будут напоминать о прошлом повторяющиеся события и люди, порой, случайные. Предстоит подвести итог в делах, чтобы понять свою роль на ближайший период. Предстоит много времени провести в движении, в дорогах. Перемены будут характерны и для отношений в личной жизни.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) почувствуют на своем пути вновь надвигающиеся трудности. Это подтолкнет вас к рискованным и отчасти коварным действиям. Не стоит искать у вас сочувствия или защиты. Вы всегда будете действовать только с позиции личной выгоды. Возможна напряженка в отношениях с сотрудниками, коллегами, соседями. К вам непременно предъявят ряд претензий. Впрочем, удастся избежать открытых конфликтов. Ваши дела будут успешными благодаря личному упорству и умению выдержать паузу. Возможно недовольство в адрес известной вам особы. Иногда ваша самооценка будет излишне завышенной, что окончательно заведет вас в тупик. Постарайтесь выслушать и принять к сведению советы мудрого друга или старшего родственника. Ситуация будет подталкивать вас к духовному совершенствованию. Самообразование, учеба и обмен интересной информацией усилят ваше влияние на окружающих. Но вам не следует копить в себе обиду, быть заносчивыми и тяготеть к сплетням. Придется разгребать многочисленные завалы - в работе, в отношениях, в делах. Особенно туго придется Львам-родителям, так как проблемы детей лягут на ваши плечи. Остерегайтесь резких выпадов со стороны начальства, партнеров по браку. Опасно злоупотребление алкоголем.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) успеют многое из запланированного. Вам будут удаваться дела, не имеющие отношения к работе, к вашим привычным заботам. Все новое принесет вам выгоду и вдохновение. Возможно интересное знакомство. В эти дни вам придется испытать на себе чужое давление. Вам могут испортить настроение, заставить понервничать. Чужая критика может выглядеть безжалостной. Самое время подумать о своем внешнем виде, о переменах в облике. Не исключено предложение о сотрудничестве. Вас закружит круговорот встреч и расставаний, общения и общих интересов. Предстоит значительный поворот событий в личной жизни. Для многих наступает момент серьезного выбора. Вы будете искать совета, поддержки у человека, которому доверяете. Однако сейчас вы не найдете должного понимания в его лице. Вы почувствуете себя безмерно ответственными за предстоящие события. Нервное напряжение будет особенно высоким. Не исключена и разлука с близким человеком. Вам следует избегать инициативы в конфликтах, ссорах. Старайтесь не вызвать огонь на себя со стороны близких. Ваши поступки могут послужить подобным сигналом. Особенно это коснется мужчин. Вы способны на безрассудство. В работе возможны хорошие перспективы.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) будут возлагать большие надежды на деловое сотрудничество, видя в нем новые возможности для материальных побед. Недавние перемены в области профессионального аспекта стали поводом для новых контактов и связей, основанных на взаимовыгодных перспективах. Вместе с тем вы будете чувствовать некоторую неуверенность. Для многих такое положение дел будет связано со сменой окружения, места обитания, условий работы. Но звезды уверяют, что для вас сейчас открывается новый этап в жизни, который приведет к более весомым и значительным результатам, чем предыдущий. Нередко ваши мысли будут печальными из-за отношений с известной вам особой. Разочарование в действиях других людей будет вполне логичным. Интуитивно вы будете понимать всю подоплеку действий или наоборот - бездеятельности бывшего друга, партнера. Не исключена поездка, перемещение в рамках знакомого маршрута. Удачным будет решение юридических вопросов. Возможны споры, разбирательства затяжного свойства. Чаще всего угроза их осуществления будет исходить от людей посторонних, незнакомых. Благоприятный период для самоанализа, углубленного изучения необходимой литературы. Вы будете нуждаться в любви. Но вас ждет скорее разлука, чем встреча. Не исключено и охлаждение отношений с партнером.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) неизбежно ощутят на себе влияние прежних отношений. Ваша задача - укрепить связи, дружеские контакты и деловое сотрудничество. Даже если вам покажутся обременительными данные отношения, разрыв сейчас будет губителен для вас. Вы будете нуждаться в отдыхе, в отходе от дел. Вам необходимо творческое озарение, возможность увидеть происходящее через призму новых идей, независящих от мнения большинства. Для вас важным аспектом будет усиление собственного влияния в профессиональной деятельности. Но при этом вы вступите в очередной этап зависимости, возможно, материальной. Деньги становятся для вас первостепенной необходимостью. Вы отодвинете на задний план личную жизнь и займетесь реализацией главной задачи. Круг знакомых изменится, - расширится. Но при этом вы останетесь верны собственным принципам и идеалам. Возможно выступление перед аудиторией. Для вас могут стать особенными отношения с кем-то из родственников. Вы сумеете проникнуться общими интересами, похожестью стремлений. Предстоит оказывать знаки внимания известному другу. Возможны значительные расходы. В вашем доме ожидаются хорошие изменения ожидаемого характера. В личной жизни ваша загадочность становится стимулом для партнера.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) не перестанут думать о проблемах, связанных с положением дел на работе или в условиях проживания. Действия тех, от кого вы сегодня зависимы, будут иногда настораживать вас, иногда вызывать удивление. Невозможность расслабиться будет тяготить вас. Вы не в силах сдерживать эмоции. Нередко ваше неустойчивое настроение будет поводом для критики со стороны окружающих. Вас легко уличить в неточности, так как вы слишком уязвимы сейчас. Звезды советуют проявить сдержанность и занять выжидательную позицию. Любые действия с вашей стороны сегодня обречены на неудачу. Вы еще недостаточно крепки, чтобы совершать крутые повороты. Достаточно одной фразы, чтобы вывести вас из себя. Вас не привлекают прежние радости, так как вы можете утратить основные позиции, без которых вам трудно чувствовать состоятельность. Нередко причина вашего настроения будет скрыта в непредвиденных тратах. Чтобы восстановить прежнюю стабильность, вам придется взяться за подработку. Впрочем, многим из вас предстоит взять на себя чужие обязанности, выполнять за кого-то работу. Денег это не принесет. Но вы почувствуете вскоре пользу от подобного труда. В эти дни вас могут пригласить на торжество. Предстоит общение с давним другом. Впереди замаячит поездка.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) почувствуют преимущества своего образовательного уровня. Важны будут те ваши достижения, о которых известно многим. Вам удастся решить личные проблемы, совершая трудный выбор. Но вы все время будете анализировать свои действия и сопоставлять события. Будет ощущение того, что мечты всей жизни не реализовались. Разочарование может граничить с депрессией. Это сложный период внутренней утраты чего-то важного, значительного. Возможно, вы прекратите отношения с кем-то из друзей по собственной инициативе. Захочется отчеркнуть от себя отношения, лишенные честности и доверительности. Вместе с тем это продуктивный период, часто связанный с явными улучшениями качества жизни, условий проживания и работы. В эти дни возможны новые знакомства, которые принесут вам удачу. Впрочем, ваши требования к окружающим и так достаточно высоки. Во всем вы способны усмотреть изъян. На окружающих вы будете производить впечатление благополучного и степенного человека. Возможно, в результате событий недавнего прошлого к вам вернется уверенность и состояние внутренней объективности. Вас спасет от хандры чувство юмора и улыбка. Личная жизнь будет иметь свою привлекательность лишь в виртуальном плане (письма, телефонные переговоры). Звезды отмечают материальный рост.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) не будут тешить себя напрасными надеждами. Вы не ждете от жизни многого. Ваши интересы вполне жизнеспособны. Часто свои надежды на лучшее вы будете связывать с детьми или младшими членами семьи. И они вас не обманут. Скорее всего именно в эти дни успешно решится ваша семейная проблема. Вас будут волновать дела родственника. Внезапное беспокойство и тревога могут овладеть вами в полной мере. Ваша позиция становится уязвимой. Внешне стойкие, вы будете лишены внутреннего стержня и уверенности. Вам необходима опора в виде верного и преданного друга. Удача на стороне тех, кто не один. Впрочем, роль отшельника вам сейчас больше по душе, чем партнерские отношения. И все-таки звезды уверяют, что лучшая жизнь уже не за горами. Это период познания истин, получения знаний, активизации скрытого потенциала. Разум Водолеев будет ясным, идеи основаны на жизненных наблюдениях. У вас могут возникнуть болезненные симптомы обиды на кого-то из друзей. Однако губительным станет накопление негативных эмоций. Возросшее самомнение и отчужденность окончательно подорвут веру в истинную дружбу. В личной жизни ваши надежды и желания будут далеки от реальной сути вещей. Все не так просто:

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) постараются выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Ваше стремление к совершенству становится неподдельным. Вы будете искать новые пути для реализации собственных амбиций, как в профессиональной, так и в личностной сфере. Вы будете испытывать гамму эмоций по отношению к известной особе. Вам придется скрывать свои истинные чувства, оставляя без изменений возможное поле событий. Впечатлений от происходящего будет больше, чем самих событий. Независимо от ваших стремлений вы будете двигаться по пути развития и обогащения информацией. Вы приобретете необходимый опыт, ценность которого возможно оценить лишь спустя время. Встречи с друзьями, общение со знакомыми будет постоянным. Обновится круг общения. Вам трудно будет влиять на окружающих, но вы уверенны и честолюбивы. А это будет замечено. Это даст возможность показать другим, что вы довольно значимый партнер, союзник и соперник. Вы будете стремиться к поиску информации о конкретном человеке, делах, событиях. Анализируя происходящее, вы сумеете извлечь необходимую выгоду и действовать в рамках безопасного творчества. Вас будет греть чужая похвала и комплименты. Возможны крупные расходы. Но вас ждут и приобретения. У многих Рыб усилится аспект сторонней тайной связи.