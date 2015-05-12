Бизнес-гороскоп на неделю: Львам лучше не рычать, а работать

Гороскоп с 12 по 18 мая от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.

Овен. На первый план выходит задача укрепления благосостояния вашей семьи и работы на будущее детей. Будьте активнее и настойчивее в профессиональной сфере. Возможно улучшение финансового положения, что придаст вам уверенности и откроет новые перспективы.

Телец. Стабильность финансового положения не вызывает сейчас особых сомнений. Однако в среду стоит воздержаться от дел, требующих точных расчетов. Велик риск ошибки в документах. В воскресенье вы можете слишком много потратить на развлечения.

Близнецы. В течение всей недели в финансовой сфере ваша главная задача - объективно оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Не стоит транжирить деньги, постарайтесь обходить стороной магазины. В четверг появится возможность дополнительного заработка.

Рак. В первой половине недели желательно воздержаться от крупных покупок. Во вторник и среду не стоит брать в долг, отдать будет трудно. Четверг может оказаться весьма удачным днем для деловых встреч и переговоров. Можно заняться поисками новой работы.

Лев. Во вторник есть реальный шанс приобрести замечательную и нужную вещь, о которой вы давно мечтали. Дела на работе будут идти успешно, если вы проявите трудолюбие и добросовестность. В субботу и воскресенье не транжирьте деньги, лучше отложите.

Дева. Работать над финансовыми вопросами придется немало, но и решения будут удачными. Среда - наиболее благоприятный день для деловых встреч и переговоров. В субботу и воскресенье рекомендуется отправиться за покупками.

Весы. Во вторник можно ожидать поступления значительной суммы денег. Во второй половине недели вы можете быть обескуражены финансовой ситуацией у вашей второй половинки. Похоже, вам придется брать часть расходов на себя.

Скорпион. Понедельник и вторник будут удачны для покупок бытовой техники или компьютеров. Во второй половине недели можно ожидать новые финансовые поступления. В пятницу будьте бдительны, проверьте последние договоры с партнерами по бизнесу.

Стрелец. Финансовое положение стабильно, но не совсем вас устраивает. Поэтому можете поискать дополнительный источник дохода, например начать сдавать квартиру, доставшуюся в наследство от бабушки. В пятницу вероятны новые денежные поступления.

Козерог. Ваши финансовые возможности сейчас могут не совпадать ни с желаниями, ни с потребностями. Придется затянуть пояс и не позволять себе ничего лишнего. Но в конце недели ситуация изменится к лучшему. Однако постарайтесь не оставить слишком много денег в ресторане и не покупать слишком дорогие билеты в театр.

Водолей. Важные дела лучше всего планировать на понедельник или в среду. Постарайтесь не раздражаться по пустякам, можете поссориться с коллегами или деловыми партнерами. В четверг можете рассчитывать на премию или прибавку к зарплате.

Рыбы. Ваши финансы наконец-то перестают «петь романсы», наступает стабильная неделя в денежном отношении. В среду возможны значительные денежные поступления. В пятницу желательно отдать все долги. В выходные порадуйте близких приятными подарками.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.