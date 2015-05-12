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Дальневосточный Сбербанк поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Победы
К 70-й годовщине великой Победы над нацизмом Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» организовал множество мероприятий, посвященных патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов войны и тружеников тыла.
Так, сотрудники банка с подарками навестили ветеранов, проживающих в пансионате «Благо» в селе Бычиха Хабаровского края. Пожилые люди были очень рады гостям и охотно делились воспоминаниями. Встречи с героями войны прошли и в других регионах присутствия Дальневосточного Сбербанка.
В отделениях банка были организованы выставки рисунков детей сотрудников, а также фотоинсталляции, посвященные подвигам отцов и дедов. Для воспитанников подшефных детских домов и детей сотрудников состоялись экскурсии к местам воинской славы. В ряде офисов банка была реконструирована атмосфера победного мая 1945 года: клиенты подменяли часового на посту, учились танцевать вальс под фронтовую музыку и складывать знаменитые письма-треугольники, угощались солдатской кашей и фотографировались с военной амуницией. А 8 мая в 21:00 здание банка на ул. Гамарника, 12, в Хабаровске тоже «заговорило» о Победе: на 20 минут окна высветили цифру «70», которая навсегда останется в памяти горожан.
Кроме того, Дальневосточный Сбербанк поддержал федеральные акции «Георгиевская ленточка», «Адреса Победы», «Сирень Победы» и «Бессмертный полк». Так, с портретами своих родственников, ветеранов войны и тыла, в колонне Бессмертного полка прошли более 140 дальневосточников – сотрудников банка.
«День Победы – это самый важный праздник, который никого не оставляет равнодушным, – подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Мы свято чтим эту дату и поэтому стремились разделить это понимание с нашими клиентами, партнерами и, конечно же, ветеранами, которым мы бесконечно благодарны за бессмертный подвиг. В празднование 70-летия разгрома нацизма были вовлечены сотни наших сотрудников и их детей, воспитанники наших подшефных детских домов, и каждый внес личный вклад в сохранение исторического наследия и увековечивание памяти защитников Родины».
ZRPESS.ru, Владивосток.
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