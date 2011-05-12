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Еще одни длинные выходные ждут россиян через месяц
Празднование Дня России 12 июня подарит россиянам дополнительный день отдыха.
Как сообщил заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец, 12 июня в этом году выпадает на воскресенье, значит, выходной день с воскресенья переносится на ближайший рабочий день, то есть на 13 июня. «По общему правилу, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Мы будем отдыхать три дня подряд: 11,12 и 13 июня», - сообщил Иван Шкловец. Национальный праздник День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
После этого до конца года нас ждет лишь один нерабочий праздничный день - 4 ноября - День народного единства. Этот государственный праздник отмечается, начиная с 2005 года. 4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
В этом году этот праздник выпадает на пятницу. «Здесь никаких переносов не будет, просто мы отдыхаем три дня подряд: 4, 5 и 6 ноября», - отметил Шкловец.
Как пишет Gudok.Ru, других переносов и «длинных» выходных в 2011 году, увы, больше не будет. «Новогодние каникулы у нас будут уже в 2012 году», - пояснил Иван Шкловец.
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