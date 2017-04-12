Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
Флагман Тихоокеанского флота России, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" пришел в южнокорейский порт "Пусан" раньше, чем американский авианосец Carl Winson, внезапно развернутый к Корее на пути в Австралию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Варяг» демонстрирует российский флаг
О прибытии группы российских кораблей сообщило командование ВМС Кореи, пишет «РГ». Крейсер "Варяг" и средний морской танкер "Печенга" прибыли в Пусан с дружественным визитом. Запланирована серия совместных мероприятий корейских и российских моряков, обсуждение планов дальнейшего взаимодействия. Корабли пробудут в Пусане до 14 апреля, после чего продолжат дальний океанский поход с заходом в семь иностранных портов.
- Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - рассказали в штабе Тихоокеанского флота. В январе Пусан посетили большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома".
Авианосец с сопровождением на подходе
Тем временем США начали переброску ударной группы военно-морского флота к побережью Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Авианосец "Карл Винсон", авиакрыло которого включает 40 истребителей F-18, в сопровождении двух крейсеров и шести эсминцев, вооруженных 570 крылатыми ракетами Tomahawk, вышел из порта Сингапура в субботу вечером.
Решение было принято "в ответ на недавние провокации со стороны КНДР", объяснил CNN представитель Белого дома.
Приказ о выдвижении ударной группы был отдан командующим Тихоокеанским флотом США Гарри Гаррисом вскоре после того, как во Флориде, в резиденции Мар-о-Лаго, завершились первые переговоры с глазу на глаз между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе встречи лидеры признали, "насколько опасной стала ситуация", а Си согласился с тем, что "в отношении КНДР пора действовать", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CBS News. Неделей ранее Трамп фактически выставил Китаю ультиматум, предложив "последний шанс" дипломатией урезонить Ким Чен Ына, который в апреле провел вторую с начала года серию ядерных испытаний и, согласно спутниковым снимкам, опубликованным 38 North, в конце марта начал подготовку к очередному взрыву.
"Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы", - заявил Трамп в интервью Financial Times - Если они согласятся, это будет очень хорошо для Китая. Если они этого не сделают, хорошо не будет никому".
Как сообщает NBC News, план, подготволенный для Трампа Советом национальной безопасности, включает три варианта действий - разместить американские ядерные ракеты в Южной Корее; физически устранить Ким Чен Ына или внедрить агентуру ЦРУ в КНДР с целью уничтожения критической инфраструктуры.
"У нас за плечами 20 лет дипломатии и санкций, которые не смогли остановить ядерную программу КНДР", - объяснил NBC высокопоставленный представитель разведки США.
Политике "стратегического терпения" в отношении Северной Кореи пришел конец, рассматривается, в том числе, и силовой вариант, заявил глава Госдепа США 17 марта в ходе визита в Японию.
"Если уровень угрозы от их программы вооружений возрастет до такого уровня, что мы будем уверены в необходимости предпринять ответные действия", - сказал Тиллерсон.
Отправка ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову может спровоцировать КНДР, заявил РИА «Новости» в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям", а США в ответ могут нанести ракетный удар по военным объектам КНДР, сказал Озеров.
Китайцы стягивают к границе армию и госпиталя
Не остается безучастным и командование Народно-освободительной армии Китая начало переброску 150 тысяч военных к границе c Северной Кореей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Chosun.
По сведениям японского издания Sankei Shimbun, решение о выдвижении армии было принято из опасений, что США нанесут превентивный удар по КНДР, повторяя сценарий реализованный с Сирией в ночь на пятницу.
К реке Ялу, по которой проходит граница Северной Кореи и КНР, переброшены в том числе медицинские подразделения, которым приказано подготовится на случай, если в Китай хлынет поток беженцев из КНДР.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Делегация из Приморья принимает участие в Саммите губернаторов стран СВА
- Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум
- Уезд Чинчхон Республики Корея и Уссурийск подписали соглашение
- Китай отказался признавать Россию партнером номер один в Азии
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Спорные Курильские острова могут поделить пополам
- Приморцы смогут летать в "Суньку", а не ездить на автобусах
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками
- К Приморью приближается еще один мегатайфун
Новости раздела
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Делегация из Приморья принимает участие в Саммите губернаторов стран СВА
- Получателей "дальневосточного гектара" превратят в колхлозников
- "Дальневосточный гектар" под охотугодья будут выделять на особых условиях
- На Дальнем Востоке возник "затор" с оформлением бесплатных гектаров
- На Дальнем Востоке уже в июле начнут тестировать электронную визу
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум
- Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
- КГА ПОУ "ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ждет абитуриентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
- В администрации Приморья новое важное назначение
- Российские власти призывают скупать доллары
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Получателей "дальневосточного гектара" превратят в колхлозников
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
- В Приморье обнаружен факт массового уничтожения краснокнижных животных