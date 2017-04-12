США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову

Флагман Тихоокеанского флота России, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" пришел в южнокорейский порт "Пусан" раньше, чем американский авианосец Carl Winson, внезапно развернутый к Корее на пути в Австралию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





«Варяг» демонстрирует российский флаг

О прибытии группы российских кораблей сообщило командование ВМС Кореи, пишет «РГ». Крейсер "Варяг" и средний морской танкер "Печенга" прибыли в Пусан с дружественным визитом. Запланирована серия совместных мероприятий корейских и российских моряков, обсуждение планов дальнейшего взаимодействия. Корабли пробудут в Пусане до 14 апреля, после чего продолжат дальний океанский поход с заходом в семь иностранных портов.

- Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - рассказали в штабе Тихоокеанского флота. В январе Пусан посетили большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома".





Авианосец с сопровождением на подходе

Тем временем США начали переброску ударной группы военно-морского флота к побережью Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Авианосец "Карл Винсон", авиакрыло которого включает 40 истребителей F-18, в сопровождении двух крейсеров и шести эсминцев, вооруженных 570 крылатыми ракетами Tomahawk, вышел из порта Сингапура в субботу вечером.

Решение было принято "в ответ на недавние провокации со стороны КНДР", объяснил CNN представитель Белого дома.

Приказ о выдвижении ударной группы был отдан командующим Тихоокеанским флотом США Гарри Гаррисом вскоре после того, как во Флориде, в резиденции Мар-о-Лаго, завершились первые переговоры с глазу на глаз между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи лидеры признали, "насколько опасной стала ситуация", а Си согласился с тем, что "в отношении КНДР пора действовать", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CBS News. Неделей ранее Трамп фактически выставил Китаю ультиматум, предложив "последний шанс" дипломатией урезонить Ким Чен Ына, который в апреле провел вторую с начала года серию ядерных испытаний и, согласно спутниковым снимкам, опубликованным 38 North, в конце марта начал подготовку к очередному взрыву.





"Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы", - заявил Трамп в интервью Financial Times - Если они согласятся, это будет очень хорошо для Китая. Если они этого не сделают, хорошо не будет никому".

Как сообщает NBC News, план, подготволенный для Трампа Советом национальной безопасности, включает три варианта действий - разместить американские ядерные ракеты в Южной Корее; физически устранить Ким Чен Ына или внедрить агентуру ЦРУ в КНДР с целью уничтожения критической инфраструктуры.

"У нас за плечами 20 лет дипломатии и санкций, которые не смогли остановить ядерную программу КНДР", - объяснил NBC высокопоставленный представитель разведки США.

Политике "стратегического терпения" в отношении Северной Кореи пришел конец, рассматривается, в том числе, и силовой вариант, заявил глава Госдепа США 17 марта в ходе визита в Японию.

"Если уровень угрозы от их программы вооружений возрастет до такого уровня, что мы будем уверены в необходимости предпринять ответные действия", - сказал Тиллерсон.

Отправка ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову может спровоцировать КНДР, заявил РИА «Новости» в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям", а США в ответ могут нанести ракетный удар по военным объектам КНДР, сказал Озеров.

Китайцы стягивают к границе армию и госпиталя

Не остается безучастным и командование Народно-освободительной армии Китая начало переброску 150 тысяч военных к границе c Северной Кореей. Об этом сообщает южнокорейское агентство Chosun.

По сведениям японского издания Sankei Shimbun, решение о выдвижении армии было принято из опасений, что США нанесут превентивный удар по КНДР, повторяя сценарий реализованный с Сирией в ночь на пятницу.





К реке Ялу, по которой проходит граница Северной Кореи и КНР, переброшены в том числе медицинские подразделения, которым приказано подготовится на случай, если в Китай хлынет поток беженцев из КНДР.