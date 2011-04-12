«Юрий Гагарин» снова в космосе

5 апреля с космодрома Байконур стартовал «Союз ТМА-21». Названный именем первого космонавта корабль в расчетное время вышел на околоземную орбиту и уже 7 апреля пристыковался к МКС.

«Юрий Гагарин» доставил на станцию российских космонавтов Александра САМОКУТЯЕВА и Андрея БОРИСЕНКО и астронавта НАСА Роналда ГАРАНА. Как сообщает ИТАР-ТАСС, им предстоит провести в космосе более пяти месяцев. 12 апреля космонавты станут первыми зрителями документального фильма «О 108 минутах Юрия Гагарина».