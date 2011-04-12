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Ударим эротическим календарем по коррупции

12 Апреля 2011, 17:55 | Дальний Восток

Публикация эротических календарей с политическими посланиями становится в России традицией: 7 апреля прокремлевское молодежное движение "Наши" разместило в интернете календарь "Секс против коррупции", на котором не слишком одетые девушки принимают соблазнительные позы, чтобы таким образом осудить порок, разъедающий страну, пишет Ouest-France.

По словам пресс-секретаря движения Кристины Потупчик, девушки сами придумали сделать календарь и нашли фотографа. Все они - активистки движения "Наши". Потупчик сообщила, что тысячи экземпляров календаря будут распространяться 16 апреля во время антикоррупционной манифестации в центре Москвы.

С каждой из 12 календарных страниц пронзительно смотрит девушка в нижнем белье, а сопровождают иллюстрации двусмысленные антикоррупционные лозунги: "Не давать и не брать, никому и никогда", "Не дам пилить из принципа", "Даю взяточнику! По морде!".

Как сообщила в своем блоге Кристина Потупчик, сочувствующие "Нашим" активисты составят географическую карту жалоб россиян на коррупцию.

Эротические календари в политике для России не новость, отмечает корреспондент Дарья Цилюрик. В прошлом году студентки факультета журналистики МГУ выпустили фривольный календарь в качестве подарка на день рождения Владимиру Путину. В ответ группа студенток того же факультета подготовила "альтернативный" календарь, на котором девушки, чьи рты были заклеены скотчем, задавали премьеру неудобные вопросы. После этого Россию заполонили календари с политическими посланиями. Одним из недавних стал первоапрельский подарок студентов СПбГУ губернатору Валентине Матвиенко, пишет Инопресса.Ru.

Стоит отметить, что в Приморье движение "Наше" не работает, а "Молодую гвардию" возглавляет сильная половина, поэтому подобных акций во Владивостоке ждать пока не приходится, хотя на географическую карту жалоб россиян на коррупцию край уже попал.

Автор: Анна Волчук
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