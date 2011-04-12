Закон об электронной подписи вступил в силу

При желании каждый россиянин может завести себе электронную подпись. Такое право и возможность дает закон об электронной подписи, который сегодня вступает в силу. Документ опубликован в «Российской Газете».

Электронная подпись представляет собой зашифрованную информацию в виде файла. Сегодня эта новинка существует в основном в коммерческих компаниях. В перспективе «новая виза» будет ходить в министерствах и ведомствах, куда граждане обращаются за госуслугами по Интернету, в муниципалитетах.

Отвечая на вопрос «РГ», касается ли закон об электронной подписи официальных документов федеральной власти, директор центра ИТ-исследований и экспертизы Михаил БРАУДЕ-ЗОЛОТАРЕВ, принимавший участие в обсуждении документа, сказал, что здесь еще много лет будет действовать существующий порядок подписания, опубликования и вступления в силу нормативных актов. Для изменения процедуры вступления в силу официальных документов необходимо многое поменять, в том числе регламенты. В рамках госуслуг внедряться электронная подпись будет постепенно. Например, в Москве, сообщили «РГ» в Минкомсвязи, с мая этого года. И с июля - еще в 80 регионах.

Но за такую подпись придется заплатить. В Минком-связи полагают, что ее стоимость должна определяться ценой электронного носителя, допустим, пластиковой карты. Правда, в законе это не прописано. Все это будет определяться подзаконными актами. Кстати, когда готовился закон, были предложения сделать электронную подпись бесплатной. Но эксперты сочли это нецелесообразным.