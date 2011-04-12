Доверие к полиции выросло за месяц

Фонд «общественный вердикт» совместно с аналитическим центром Юрия ЛЕВАДЫ измерили индекс доверия населения сотрудникам полиции.

Результаты исследования впервые после переименования милиции в полицию показали, что 35% россиян доверяют сотрудникам правоохранительных органов. Чтобы это выяснить, социологи измерили индекс доверия полиции – показатель, отражающий динамику массовых настроений и уровень доверия к полиции. Расчет индекса проводился на регулярной основе по общероссийской выборке 1600 человек.

Опрос показал, что процесс реформы МВД повысил уровень позитивных ожиданий россиян от сотрудников правоохранительных органов. При этом очевидно, что теперь перед полицией стоит задача эффективного использования «кредита доверия» населения России. В противном случае ведомство столкнется с повышенным уровнем разочарования со стороны общества.

Согласно данным соцопроса, число граждан, удовлетворенных работой полиции, примерно то же, что и тех, кто доверяет ей, — 34%. При этом 56% респондентов признали, что в той или иной степени не довольны тем, как работают полицейские. Большинство (58%) также не верят в способность сотрудников правоохранительных органов защитить граждан и их близких от преступников.

В свою очередь, глава МВД России Рашид НУРГАЛИЕВ полагает, что граждане уже замечают позитивные изменения в деятельности органов правопорядка, в частности, работа полиции стала более открытой и публичной, сотрудники – более беспристрастными и строже соблюдающими закон.

«Проведен большой объем организационных мероприятий, мы одновременно реформировались и не давали ослабить оперативную обстановку, — цитирует «Российская газета» Нургалиева. — Если подводить промежуточный итог, то удалось создать необходимую нормативно-правовую базу, изменить подходы к оценке результатов деятельности. Главный критерий — учет мнения населения, который обязательно будет делаться на основе социологических исследований».

Министр рассказал, что ведомство пересмотрело кадровую политику. Кроме того, МВД постепенно избавляется от избыточных функций и уделяет повышенное внимание техническому перевооружению.

«В прошлом году мы приступили к предоставлению общественно значимых услуг в электронном виде, скоро полностью перейдем на электронный документооборот», — рассказал Нургалиев. В результате была создана основа для практических изменений и формирования действенной полиции, считает министр.

Совет Госдумы отклонил решение думского комитета по безопасности обсудить сообщения о случаях коррупции во время аттестации сотрудников, которая проходит в соответствии с законом «О полиции». Об этом «Вестям ФМ» сообщил депутат Александр Куликов от фракции КПРФ. По словам депутата, достаточно много тревожных сигналов с мест о начавшихся поборах с личного состава при подготовке к аттестационным комиссиям. По Московской области цифры звучат от двух тысяч рублей.