На верхней полке ехать дешевле

На ряд поездов, отправляющихся со станций Дальневосточной железной дороги, ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») снижает стоимость проезда на верхних полках купейных вагонов.

К тарифам на проезд на верхних местах в купейных вагонах поездов дальнего следования № 5/6 Хабаровск – Владивосток, № 35/36 Хабаровск – Благовещенск, № 43/44 Хабаровск – Москва, № 77/78 Нерюнгри – Новосибирск, № 133/134 Владивосток – Пенза, отправляющихся с 15 мая по 30 сентября 2011 года, ОАО «Федеральная пассажирская компания» устанавливает понижающий коэффициент 0,7. Скидка по отношению к действующим тарифам составит 30%.