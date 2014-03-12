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Приморской глубинке тоже дорог Крым

12 Марта 2014, 15:24 | Дальний Восток

На центральной площади поселка Кавалерово состоялся часовой пикет в поддержку присоединения Крыма к России и русских на Украине. Его организовали местные коммунисты. В нем приняли участие более 70 человек. Они стояли со знаменем СССР с портретом Владимира ЛЕНИНА и с плакатами: «Свободу – Крыму!», «Мы – с братским народом Украины», «Остановить погромы на Украине!» Активисты раздавали прохожим номера газеты Сергея ПЛЕВАКО, посвященной ситуации на Украине.

А 14 марта, в пятницу, в 12 часов дня на площади возле памятника Ленину в Кавалерово состоится митинг, организуемый коммунистами и группой активистов во главе с помощником депутата ГД Сергеем ПЛЕВАКО. Цель – поддержать народ Украины и присоединение Крыма к России. В нем примут участие также представители райадминистрации, администрации Кавалеровского городского поселения, общественных организаций и партий.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: Украина  крым  кавалерово 






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Комментарии

  • яша16:56, 12.03.2014#

    если с портретами ленина- это значит коммунисты постарались

  • витек05:20, 13.03.2014#

    если людей пригнали за 500 р, то это одно. . если же люди пришли сами чтобы изъявить свою поддержку Пу, то этих людей жаль - не жили хорошо. . и не будут. . )

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