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Приморской глубинке тоже дорог Крым
На центральной площади поселка Кавалерово состоялся часовой пикет в поддержку присоединения Крыма к России и русских на Украине. Его организовали местные коммунисты. В нем приняли участие более 70 человек. Они стояли со знаменем СССР с портретом Владимира ЛЕНИНА и с плакатами: «Свободу – Крыму!», «Мы – с братским народом Украины», «Остановить погромы на Украине!» Активисты раздавали прохожим номера газеты Сергея ПЛЕВАКО, посвященной ситуации на Украине.
А 14 марта, в пятницу, в 12 часов дня на площади возле памятника Ленину в Кавалерово состоится митинг, организуемый коммунистами и группой активистов во главе с помощником депутата ГД Сергеем ПЛЕВАКО. Цель – поддержать народ Украины и присоединение Крыма к России. В нем примут участие также представители райадминистрации, администрации Кавалеровского городского поселения, общественных организаций и партий.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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если с портретами ленина- это значит коммунисты постарались