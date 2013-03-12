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Моряков защитит Конвенция о труде

12 Марта 2013, 14:59 | Дальний Восток

На территориях российского Дальнего Востока, Японии, Южной Кореи, Тайваня завершилась очередная неделя борьбы с нарушениями прав моряков, работающих на судах под удобными флагами. Вновь выявлена масса нарушений. Самые существенные по-прежнему касаются задержек выплаты заработной платы, сообщает «Российская газета».

По неофициальным данным, только на Дальнем Востоке действуют около 300 компаний, чьи суда работают под флагами других государств. Однако, ситуация может в корне измениться.

Особые надежды эксперты возлагают на Конвенцию о труде в морском судоходстве, которая вступает в силу 20 августа 2013 года. Документ, объединивший 70 актов МОТ о трудовых отношениях, устанавливает минимальные требования по всем аспектам условий труда моряков - это занятость, рабочее время и время отдыха, жилые помещения, питание, медицинское и социально-бытовое обслуживание, социальная защита.

Кроме того, документ дает право капитану порта задерживать плавсредство, где зафиксировано нарушение, без суда, независимо от того, какой флаг на нем поднят. Совокупность мер, по их мнению, поставит серьезный заслон недобросовестным работодателям.

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Теги: судоходство  кадры  АТР 



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