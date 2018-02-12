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Теплоход "Игорь Фархутдинов" освобожден из ледового плена

12 Февраля 2018, 12:46 | Дальний Восток

Успешную проводку пассажирского судна через ледовые поля 11 февраля около 16.00 по местному времени завершил ледокол Дальневосточного морского пароходства "Капитан Хлебников",  вышедший из Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Операция длилась около полутора суток.

Напомним, вечером 5 февраля «Игорь Фархутдинов» вышел в плановый рейс из Малокурильского (остров Шикотан) до сахалинского порта Корсаков. На его борту находились 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров. Плотность полей, по оценкам специалистов, достигала максимальных значений - 10 баллов.

В течение пяти суток судно, обладающее ледовым классом, пыталось самостоятельно выйти на чистую воду. Однако это не привело к положительному результату - в район нахождения «Фархутдинова» течением принесло новые обширные ледовые поля. Учитывая эти обстоятельства, сахалинские власти  направили на выручку теплоходу ледокол из Анивского залива. Ледовая проводка проходила в сложных условиях – на пути судов встретились сплошные льды.

Операция успешно завершилась только 11 февраля около 16.00 по местному времени. Сейчас пассажиры теплохода, перенесшие длительное морское путешествие, сходят на берег в порту Корсакова. Начинается выгрузка контейнеров.

В следующий рейс на Курильские острова судно выйдет уже 12 февраля. Как ожидается, утром начнется посадка пассажиров и размещение на борту грузов. Маршрут движения предлагается скорректировать – с высокой долей вероятности «Игорь Фархутдинов» пойдет через Сангарский пролив, что позволит обойти ледовые поля в южной части Охотского моря.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: морские порты  Игорь Фархутдинов  навигация  ДВМП  владивосток  транспорт 



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