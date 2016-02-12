В Якутии найден гигантский алмаз ценой в 1,5 млн долларов

Алмаз в 121,96 карата найден на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой пресс-службу добывающей компании, кристалл, имеет форму октаэдра и размеры 31,28х30,00х28,57 мм.

Алмаз имеет желтоватый оттенок с включениями оливина и графит-сульфидов. Аналитики издания Rough and Polished оценивают алмаз примерно в 1,5 млн. долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.