На Дальнем Востоке на одного безработного насчитали три вакансии

В Москве в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция – презентация Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В мероприятии приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, Генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков.

Представляя журналистам Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Александр Галушка отметил, что новый институт развития выполняет две ключевые функции: привлекает на Дальний Восток новых жителей и обеспечивает резидентов территорий опережающего развития, инициаторов инвестиционных проектов и действующие дальневосточные компании трудовыми ресурсами.

"Сегодня не вызывает никаких сомнений востребованность работы нового института развития как со стороны регионов, так и со стороны инвесторов. Многие проблемы нехватки кадров выходят не только за пределы отдельных субъектов, но и за пределы всего дальневосточного макрорегиона. На старте работы Агентства мы получаем практическое подтверждение необходимости комплексного подхода к решению вопросов развития человеческого капитала", - заявил Александр Галушка.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков отметил, что в рамках реализации поставленных государством задач Агентство выполняет следующие функции: организационно-методологическое сопровождение государственных мер поддержки по привлечению работников на территорию Дальнего Востока и их закреплению; информационная и техническая поддержка работодателя по тому, как привлекать и откуда брать работников; внедрение тех современных практик, которые помогут предприятиям стать более эффективными и успешными, реализацию мероприятий направленных на улучшение качества жизни жителей Дальнего Востока и ряд других.

Агентство запустило свою деятельность относительно недавно, но уже сейчас можно говорить об определенных достижениях. Агентство провело инвентаризацию 400 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и составило перечень ключевых профессий, которые будут необходимы экономике Дальнего Востока на период с 2016 по 2021 год. В него вошли 590профессий. Среди них можно выделить такие востребованные профессии, как операторы производственных линий, электрогазосварщики, энергетики, инженеры-конструкторы, инженеры-механики и специалисты по взрывным работам. Всего Агентство проанализировало 25 отраслей и уже сейчас может с уверенностью сказать, какие профессии будут необходимы, сколько люди будут зарабатывать на тех или иных предприятиях.

«Это дает для молодежи понимание, где они могут работать и куда идти учиться, – отметил Валентин Тимаков. – Для работодателей – это возможность планировать и взаимодействовать с будущими работниками, искать кандидатов. Для вузов – это возможность формировать целевой набор тех специалистов, которые будут востребованы в экономике. Через месяц мы выложим справочник наиболее востребованных профессий в открытый доступ. Справочник будет регулярно обновляться».

Агентство провело работу по подписанию соглашений с работодателями. В общем пуле было определено 25 ключевых компаний региона, которые приведут в экономику региона до 80000 рабочих мест. По словам Валентина Тимакова, у Агентства есть четкое понимание, где брать работников и как их готовить.

«Одним из главных вызовов сегодняшней работы является существующий дисбаланс на рынке труда Дальнего Востока вызванный, в том числе, слабым взаимодействием учебных учреждений с работодателями, как результат, учебные программы не соответствуют потребностям экономики, выпускники ВУЗов не могут найти работу по специальности, при этом на одного безработного приходится до трех вакансий. Одна из задач агентства: решение системной задачи по структурированию рынка труда», – заявил Валентин Тимаков.

В рамках реализации своих задач Агентство ведет работу по реализации государственной программы региональной трудовой мобильности, стартовавшей в 2015 году. Уже в первой половине 2016 года на Дальний Восток по программе приедет 1290 человек.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин отметил, что Чукотка – это один из регионов, который напрямую зависит от освоения своей минерально-сырьевой базы. Среди основных проектов, которые будут реализованы в самое ближайшее время, Губернатор назвал золотодобывающие проекты, разработку меди, разработку месторождения коксующихся углей, полную модернизацию энергетических систем региона. Для их реализации нужны не только инвестиции, но и специалисты. Прежде всего, специалисты бюджетной сферы, медики, педагоги, ветеринары и специалисты, которые будут работать на новых объектах. Система ЧАО может удовлетворить эту потребность только частично. Большие проекты потребуют других решений, поэтому Округ развивает взаимодействие с Агентством.

В рамках пресс-конференции состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития человеческого капитала между Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Чукотским автономным округом. Соглашение нацелено на реализацию целого комплекса мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала и повышение квалификации рабочих кадров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.