Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке на одного безработного насчитали три вакансии
В Москве в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция – презентация Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В мероприятии приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, Генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков.
Представляя журналистам Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Александр Галушка отметил, что новый институт развития выполняет две ключевые функции: привлекает на Дальний Восток новых жителей и обеспечивает резидентов территорий опережающего развития, инициаторов инвестиционных проектов и действующие дальневосточные компании трудовыми ресурсами.
"Сегодня не вызывает никаких сомнений востребованность работы нового института развития как со стороны регионов, так и со стороны инвесторов. Многие проблемы нехватки кадров выходят не только за пределы отдельных субъектов, но и за пределы всего дальневосточного макрорегиона. На старте работы Агентства мы получаем практическое подтверждение необходимости комплексного подхода к решению вопросов развития человеческого капитала", - заявил Александр Галушка.
Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков отметил, что в рамках реализации поставленных государством задач Агентство выполняет следующие функции: организационно-методологическое сопровождение государственных мер поддержки по привлечению работников на территорию Дальнего Востока и их закреплению; информационная и техническая поддержка работодателя по тому, как привлекать и откуда брать работников; внедрение тех современных практик, которые помогут предприятиям стать более эффективными и успешными, реализацию мероприятий направленных на улучшение качества жизни жителей Дальнего Востока и ряд других.
Агентство запустило свою деятельность относительно недавно, но уже сейчас можно говорить об определенных достижениях. Агентство провело инвентаризацию 400 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и составило перечень ключевых профессий, которые будут необходимы экономике Дальнего Востока на период с 2016 по 2021 год. В него вошли 590профессий. Среди них можно выделить такие востребованные профессии, как операторы производственных линий, электрогазосварщики, энергетики, инженеры-конструкторы, инженеры-механики и специалисты по взрывным работам. Всего Агентство проанализировало 25 отраслей и уже сейчас может с уверенностью сказать, какие профессии будут необходимы, сколько люди будут зарабатывать на тех или иных предприятиях.
«Это дает для молодежи понимание, где они могут работать и куда идти учиться, – отметил Валентин Тимаков. – Для работодателей – это возможность планировать и взаимодействовать с будущими работниками, искать кандидатов. Для вузов – это возможность формировать целевой набор тех специалистов, которые будут востребованы в экономике. Через месяц мы выложим справочник наиболее востребованных профессий в открытый доступ. Справочник будет регулярно обновляться».
Агентство провело работу по подписанию соглашений с работодателями. В общем пуле было определено 25 ключевых компаний региона, которые приведут в экономику региона до 80000 рабочих мест. По словам Валентина Тимакова, у Агентства есть четкое понимание, где брать работников и как их готовить.
«Одним из главных вызовов сегодняшней работы является существующий дисбаланс на рынке труда Дальнего Востока вызванный, в том числе, слабым взаимодействием учебных учреждений с работодателями, как результат, учебные программы не соответствуют потребностям экономики, выпускники ВУЗов не могут найти работу по специальности, при этом на одного безработного приходится до трех вакансий. Одна из задач агентства: решение системной задачи по структурированию рынка труда», – заявил Валентин Тимаков.
В рамках реализации своих задач Агентство ведет работу по реализации государственной программы региональной трудовой мобильности, стартовавшей в 2015 году. Уже в первой половине 2016 года на Дальний Восток по программе приедет 1290 человек.
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин отметил, что Чукотка – это один из регионов, который напрямую зависит от освоения своей минерально-сырьевой базы. Среди основных проектов, которые будут реализованы в самое ближайшее время, Губернатор назвал золотодобывающие проекты, разработку меди, разработку месторождения коксующихся углей, полную модернизацию энергетических систем региона. Для их реализации нужны не только инвестиции, но и специалисты. Прежде всего, специалисты бюджетной сферы, медики, педагоги, ветеринары и специалисты, которые будут работать на новых объектах. Система ЧАО может удовлетворить эту потребность только частично. Большие проекты потребуют других решений, поэтому Округ развивает взаимодействие с Агентством.
В рамках пресс-конференции состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития человеческого капитала между Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Чукотским автономным округом. Соглашение нацелено на реализацию целого комплекса мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала и повышение квалификации рабочих кадров.
Новости тематики
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- 2018 год объявлен Годом содействия занятости населения в Якутии
- Рынок труда растет
- Дальний Восток ждет рыбацких капитанов, инженеров, агрономов, технологов…
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке зовет рекрутеров в партнеры
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке на одного безработного насчитали три вакансии
Новости раздела
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Сахалине стартовал финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
Комментарии
-
-
Андрей10:34, 12.02.2016#
заходим на фарпост в любой город Приморья. не в самый плохой-к примеру в Уссурийск. переходим в раздел работа. и видим-вакансии-1тыс 114 шт-то есть столько рабочих мест свободных, включая всякую сетевую хрень а резюме-то есть поиск работы-11тыс 203шт. то есть в 10 раз больше. и получаем что на 1 вакансию 10 безработных. врать зачем журналисты?
-
-
-
Р¶РёС‚РµР»СЊ10:45, 12.02.2016#
да. . . вакансий море, но работать не хотят, вот как оказывается! моему знакомому центр занятости предложил учебу на курсах в другом городе, он как-бы и не против, но на что там жить и питаться? ведь он же безработный и априори без денег. а потом рапортуют, что "центр занятости выучил".
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
Каккую хрень пишите нет хорошо оплачиваемой работы , что есть 15_20 тр в месяц . Президенту импичмент , Медведева в отставку . руководители безграмотные, что можно взять с бывшего вояки который привык исполнять чужие приказы вот и доруководился.