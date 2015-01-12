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Дальневосточные спасатели будут смотреть на всё свысока

12 Января 2015, 12:45 | Дальний Восток

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в канун своего 22-летия (отряд создан 12 января 1993 года) получил авиационный комплекс дистанционного зондирования "Иркут-10".

- Данный комплекс выполняет задачи круглосуточного мониторинга в широком диапазоне метеоусловий, обеспечивая получение и передачу на землю в реальном масштабе времени телевизионного, тепловизионного и фотографического изображений местности, определение координат наземных объектов по целеуказанию оператора, а также сбор, накопление и комплексную обработку видеоинформации, - рассказывает Анатолий Бледнов, начальник отдела беспилотных летательных аппаратов ФГКУ «ДВРПСО МЧС России». - Комплекс состоит из двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наземных средств управления и технического обслуживания.

Летательный аппарат выполняет полет в течение 2 часов и в реальном масштабе времени передает информацию от датчиков полезной нагрузки на наземную станцию управления, расположенную в радиусе до 70 километров.

БПЛА может выполнять мониторинг местности в условиях чрезвычайных ситуаций, при поиске людей, транспортных средств. Авианаблюдение позволяет своевременно выявлять потенциально опасные участки, следить за разливами рек и т.д.

Время подготовки БПЛА к старту, включая проверку исправности, ввод полетного задания и приведение в состояние стартовой готовности не превышает 15 минут.

Запуск БПЛА осуществляется с переносной катапульты, посадка выполняется без применения специализированных аэродромных средств обеспечения при помощи парашюта на необорудованные грунтовые площадки.

В конструкции беспилотных летательных аппаратов использованы композитные материалы, обеспечивающие высокую прочность при относительно малой массе, а также устойчивость к воздействию внешних факторов. Конструкция обеспечивает быструю сборку и разборку без применения специальных технических средств.

Комплекс отличается гибкостью эксплуатации благодаря возможности использования различной полезной нагрузки в зависимости от решаемой задачи, а также низкой стоимостью эксплуатации и жизненного цикла.

В 2014 году в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России было создано подразделение беспилотных летательных аппаратов. «Иркут-10» стал первым высокотехнологичным помощником спасателей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: беспилотник  спасатели  дрон  МЧС 



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