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Путин сделал приморцам царский подарок
Хабаровск, избравший в сентябре губернатором представителя ЛДПР, свой статус столицы Дальневосточного федерального округа потерял
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщает газета «Золотой Рог».
Это следует из резолюции президента на письме Кожемяко. Подлинность документа РБК подтвердили источник в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента.
После публикации материала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток. При этом он указал, что в резолюции президента «Согласен. 7.12.2017» была описка — сам документ с пометкой Путина был подписан в 2018 году.
В середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. Но при этом он обращал внимание на то, что «есть и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы ведется уже давно».
Ранее Олег Кожемяко заявлял, что его инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, а глава администрации президента Антон Вайно отнесся к этой идее «в целом положительно». Вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад Владимиру Путину о преимуществах переноса столицы ДФО, напомнил близкий к Кремлю собеседник РБК.
Кожемяко объяснял необходимость переноса тем, что это будет справедливо и правильно, поскольку Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств. Он отмечал, что статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей.
«Владивосток — это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика.Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», — ранее заявлял Кожемяко.
Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он утверждал, что Хабаровск является столицей «не только по названию, но и по определению» — в частности, по мнению главы региона, в области здравоохранения, культуры и образования. Для поддержания этого статуса губернатор пообещал «развивать науку, у нас есть очень большие планы и программы по развитию спорта».
Представитель ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края 28 сентября — после того как победил во втором туре региональных выборов. Он набрал более 69% голосов, возглавлявший регион и баллотировавшийся от «Единой России» Вячеслав Шпорт — более 27%.
16 декабря в Приморье пройдут повторные выборы губернатора, в которых примет участие врио главы региона Олег Кожемяко. Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе 9 и 16 сентября. Во втором туре коммунист Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы; комиссия решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.
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Давно пора перенести было , статус повысится и денег больше будет , может нам пенсионерам дадут больше пенсию . а то 9000т. р. невозможно прожить и это с доплатой до прожиточного минимума . а так 6200. а работать по здоровью не могу . что делать . власти помогите . достучатся до вас невозможно . один хлеб ем . и квартплата 6000 зимой. как выжить . не знаю власти помогите . добавьте пенсию. может через газету до вас дойдет. найдите меня по емал который я оставляю. mosckva07@mail. ru я очень прошу через газету помощи у вас . жить невозможно . спасибо.