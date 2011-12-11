Мужчины всегда помнят своих любовниц

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, ZRPRESS. Около 26% мужчин регулярно видят сны, в которых присутствует кто-то из их бывших подруг.

Как сообщает Raut.ru, по мнению психологов, это обусловлено тем, что мужчины отличаются более высокой впечатлительностью, чем девушки.

Женщины же в большей степени, даже во сне, склонны концентрироваться конкретно на текущих отношениях. Соответственно, героями их сновидений чаще всего становятся нынешние возлюбленные.

Об этом сообщили треть опрошенных представительниц прекрасного пола. Однако и им, как оказалось, совсем не чужды эротические фантазии. Правда, их героями в большинстве случаев становятся некие вымышленные персонажи, пишет Rosbalt.ru.



