Россияне разлюбили водку и начали варить самогон

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, ZRPRESS. По данным Росстата, потребление водки в России за последние 7 лет снизилось на 26%. Если в 2004 году на душу населения приходилось 15 литров водки в год, то в 2011 – "всего" 11,1 л.

Повышение акцизов на водку на 30%, запланированное правительством на 2012 год, приведет к дальнейшему падению спроса на национальный напиток, сообщает Kedem, ссылаясь на "РБК daily".

Аналитики считают, что к 2015 году на душу населения в России будет приходиться около 8 литров водки. Однако эти цифры вовсе не означают, что россияне меньше пьют.

Во-первых, водка уступает свои позиции другим крепким напиткам: виски, рому, текиле.

Во-вторых, часть потребителей перешла на пиво и прочие слабоалкогольные напитки, которые значительно дешевле водки.

А в-третьих, увеличилось количество потребителей и производителей самогона, пишет Rosbalt.ru.



