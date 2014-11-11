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Для инвалидов Дальнего Востока становится доступна игра в бочча
11 Ноября 2014, 19:00 | Дальний Восток
Сертификат на 390 000 рублей вручила в Хабаровске компания «МегаФон» «Всероссийскому обществу инвалидов» в ходе церемонии закрытия XIX физкультурно-спортивного фестиваля Хабаровского края среди детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Эти средства, выделенные в рамках проекта по развитию паралимпийских командных видов спорта, пойдут на закупку инвентаря и проведение игр в бочча на Дальнем Востоке.
Это был уже второй этап межрегионального проекта. В сентябре в Хабаровске прошел матер-класс для взрослых игроков, который провел ведущий специалист Российской федерации бочча Денис Клочков. На этот раз участниками мастер-класса стали дети-инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата из Хабаровского края. С основами игры их познакомили тренеры из Дальневосточной государственной академии физической культуры.
«С помощью этого редкого вида спорта, который только начинает развиваться в России, мы можем привлечь самую тяжелую категорию инвалидов – людей с детским церебральным параличом (ДЦП), - отметил Владимир Саржевский, председатель Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества инвалидов». - Другими видами спорта им заниматься непросто. А эти занятия для них очень важны - даже не столько для физического развития, сколько для поднятия духа. Ведь здесь они могут чего-то добиваться и видеть результат своих достижений».
«МегаФон» давно занимается поддержкой паралимпийских видов спорта, - заметила Антонина Пронина, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Командные виды спорта помогают социализации людей с ограниченными возможностями, развивают их чувство уверенности в себе. Именно такой настрой позволяет им бороться с недугом, ощущать себя полноценным членом общества. И наша задача - не только создать условия для спортивной реабилитации инвалидов, но и показать, что все возможности в жизни для них открыты».
Фестиваль, который проводится при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Хабаровского края, прошел уже в 19-й раз. В этом году участниками соревнований стали 38 юных спортсменов из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и 10 районов края - Совгаванского, Ванинского, Амурского, Вяземского, имени Лазо, Бикинского, Хабаровского и Комсомольского. В программе состязаний было семь дисциплин: дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки, плавание, гонки и фигурное вождение инвалидных колясок, а также мастер-класс по спортивной игре в бочча.
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