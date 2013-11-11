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Участники передачи "Битва экстрасенсов" искали похищенного сына дальневосточницы

11 Ноября 2013, 15:57 | Дальний Восток

Героиней популярной телепередачи стала якутянка Александра НИЗАМУТДИНОВА, мать, разыскивающая своего сына, которого более 2 лет назад похитил собственный отец.

Как сообщает РИГ SAKHAPRESS.RU, редакция этой региональной газеты давала объявление о розыске малолетнего Ярослава ВЕРЕТИЛЬНОГО 2008 г.р., уроженца г. Якутска буквально в конце октября. По решению Якутского городского суда отец должен был отдать ребенка матери в течение 10 дней, однако до настоящего времени местонахождение Веретильного Андрея Игоревича и Веретильного Ярослава Андреевича так и остается неизвестным.

По словам Александры, муж пил, поднимал на нее руку, от этого женщина жила в постоянном страхе. В конце концов, в один момент она не выдержала и ушла от семейного тирана вместе с ребенком. А потом встретила другого мужчину, с которым стала жить вместе и забеременела. Такого бывший муж стерпеть не мог, и однажды, когда сын гулял с бабушкой во дворе, силком похитил ребенка. Девушка рассказала, что и раньше Андрей пытался отнять сына. В частности, когда преследовал их на машине через весь город и затем прыгал на капоте и выбивал стекла.

С момента похищения прошло уже более 2 лет. Несчастная мать выплакала все глаза в надежде увидеть ребенка вновь. От безысходности она обратилась в редакцию известной телепередачи, где ей согласились помочь.

Первым фото Ярика в закрытом конверте увидел экстрасенс Данис ГЛИНШТЕЙН. Он даже услышал смех ребенка, а потом неожиданно начал безутешно рыдать. Ведущая шоу Ксения НОВИКОВА, героиня и ее сестра поначалу были в шоке, но Данис объяснил свое поведение. Оказалось, что таким образом он почувствовал невыносимую боль, которая скопилась в сердце матери за эти годы.

Далее в студию пришла немецкая ясновидящая фрау РОТТЕР. Она тоже увидела фото ребенка в конверте и обнадежила мать, что та встретится с сыном в течение 1,5-2 лет.

Эстонская ведьма Мэрлин КЕРРО попросила карту и показала место на севере от Москвы, где якобы отец прячет ребенка.

Самым интересным стало появление медиума Александра ШЕПСА. Молодой человек сразу определил связь матери и сына, и сказал, что мальчик находится с отцом. А когда ему принесли карту, указал на то же место, куда показывала Мэрлин.

- «Санкт-Петербург, – сказал он, – большой 9-10 этажный дом, внизу целая сеть магазинов. Мужчина живет с женщиной, у которой тоже есть сын». Александра, услышав эти слова, вытащила телефон и показала фото женщины, в которой медиум сразу узнал теперешнюю супругу ее бывшего мужа. Оказалось, Александра и раньше подозревала, что у Андрея роман с этой женщиной, но не была уверена. Более того, выяснилось, что она постоянно проживает в северной столице.

Насколько правы были экстрасенсы, пока неизвестно. Единственное, хочется верить, что вся информация, которую они дают и видят, в конечном итоге помогает сотрудникам полиции, ведь истории, в которых пытаются разобраться маги, часто очень тяжелые и трагические.

Ирина ДЕГТЯРЕВА. РИГ SAKHAPRESS.RU. Фото с сайта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: дети  помощь 



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Комментарии

  • Дежурный критик16:52, 11.11.2013#

    Главное, чтобы сработало!

  • ЯЯ17:09, 11.11.2013#

    с какого перепуга Якутия стала ДВ?

  • Псевдоним23:05, 11.11.2013#

    Она им и была, почитай географию

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