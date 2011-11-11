Домены «.РФ» смогут регистрировать граждане других стран

Вступают в силу новые объединенные Правила регистрации доменов в зоне .RU и .РФ. Основным моментом этих правил является то, что теперь новые домены RU и .РФ будут делегироваться только после подтверждения через SMS-сообщение. Также с 11 ноября 2011 г. снимаются ограничения на регистрацию доменов .РФ и теперь их смогут зарегистрировать граждане любых стран.

Ранее зарегистрированные домены можно продавать, менять администратора - т.е. совершать любые операции с ними. Все домены, как зарегистрированные начиная с 11 ноября 2011 г., так и ранее зарегистрированные, будут уже работать по новым правилам, говорится в сообщении регистратора 2domains.