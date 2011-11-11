Утвержден прожиточный минимум в Сахалинской области

Величина прожиточного минимума в целом по Сахалинской области на IV квартал 2011 года в расчете на душу населения составляет 9 976 рублей, для трудоспособного населения - 10 479 рублей, пенсионеров - 8 234 рубля, детей - 9 546 рублей.

Такие показатели утверждены правительством Сахалинской области в постановлении № 419 от 14.10.2011.