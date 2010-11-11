Бывшим заключенным помогают найти работу

C начала года в рамках программы социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в крае трудоустроено 169 граждан. Направлены на общественные работы - 26, временно трудоустроены 12 человек.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, цель программы – профилактика преступлений. По данным управления по координации правоохранительной деятельности, профессиональное обучение получили более 90 отбывших наказание граждан. Среди выбранных профессий - вальщик леса, водитель автомобиля, машинист экскаватора, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей.

Услуги по профессиональной ориентации получили более 250 освобожденных из мест лишения свободы. Осужденные в возрасте до 30 лет, отбывающие наказание, получают обязательное общее образование. В 2009-2010 учебном году обучалось 2 527 человек.