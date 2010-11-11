Студенты ДВГУ выбрали Мисс и Мистера

19 октября в концертном зале ДВГУ на ул. Мордовцева,12 прошел традиционный ежегодный конкурс «Мисс и Мистер ДВГУ». В этом году 12 пар студентов боролись за титул, раскрывая свои таланты в различных конкурсах.

На подготовку программы конкурсантам отводилось всего две недели, но этого хватило, чтобы найти свой стиль и создать образ пары. Интеллектуалы, бунтари, активисты, милашки – свои имидж участники поддерживали на протяжении всех этапов, подчеркивая свою индивидуальность. Тема «Наш город и мы» стала главной для первого конкурса – видеовизитки. Ролики были сняты в разных жанрах: юмор, романтика, сказка. Но в двух вещах все пары были едины – Владивосток – морской город, и это город любви. Зрители смогли увидеть привычные для них пейзажи глазами других жителей. Особенно интересно было узнать, какой же видится приморская столица приезжим студентам.

В историко-патриотическом конкурсе участникам необходимо было продемонстрировать знание истории Владивостока.

Тему вечера продолжали и коллективы молодежного центра ДВГУ, которые поддерживали участников песнями, танцами и акробатическими номерами. Выступали вокальные группы «Алфавит» и «Талисман», танцевальный проект «Час пик», цирковой ансамбль «Конфетти» и многие другие.

Необычным в этом году стало то, что от одного института участвовало две пары, а вот молодой человек в этих парах был один, как показалось зрителям с первого взгляда. На самом деле это братья близнецы Глеб и Марк Юферовы. Образ у каждой пары был разный, один из братьев выбрал романтику, а второму по душе оказался образ гангстера, но оба приковали к себе общее внимание. Даже приз от модельного агентства Red Star Maksi M получился нетрадиционным. Вместо «Мисс и Мистер Фотогеничность» получилось два Мистера - братья Юферовы. И главный приз – Мистер ДВГУ тоже достался одному из близнецов - Глебу. Но ленту победителя он разделил с братом, сообщив, что они одно целое.

- Глеб, вы очень похожи с братом, и за такое короткое время зритель не смог узнать все ваши различия, но тем не менее победа досталась твоему брату. Какие эмоции у тебя это вызвало, наверняка немного обидно?

- Ну что вы! Завидовать брату? Никогда. Если побеждает футбольная команда, то никто не говорит что это заслуга одного игрока, а ведь мы и есть одна команда. С самого детства делаем все вместе и поддерживаем друг друга как можем. Так что это и моя победа.

Итак, МИСС и МИСТЕР ДВГУ-2010 стали Александра Андреева (Дальневосточный институт инновационных технологий и качества) и Глеб Юферов (Институт менеджмента и бизнеса).

Победители в номинациях: «Мисс и Мистер Первые шаги» - Шеянова Елена и Копылов Юрий (Университетский комплекс Колледж №1), «Мисс Очарование» - Бузанова Анастасия (Владивостокский институт международных отношений), «Мистер Элегант» - Калиниченко Максим (Институт математики и компьютерных наук), «Мисс Изюминка» - Артёменкова Елизавета (Институт математики и компьютерных наук), «Мистер Остроумие» - Приходько Денис (Дальневосточный институт инновационных технологий и качества), «Мисс Грация» - Ватса Суря (Институт менеджмента и бизнеса), «Мистер Стиль» - Рябцев Андрей (Институт педагогики и образования), «Мисс и Мистер Экстраординарность» - Целовальник Дарья (Академия экологии, морской биологии и биотехнологии) и Митюгин Антон (Институт химии и прикладной экологии), «Мисс и мистер зрительских симпатий» - Доброхотова Виктория (Институт иностранных языков) и Ведров Олег (Институт иностранных языков), «Мистер Мужество» - Емелин Павел (Академия экологии, морской биологии и биотехнологии).