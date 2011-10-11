Япония предлагает дальневосточникам новые маршруты

Не раз мы, дальневосточники, услышав об очередном тайфуне, цунами и землетрясении в Японии, восклицали: «Господи, за что все напасти нашему соседу!». Но побывав на островах, начинаешь понимать: слишком роскошно природа наделила уникальными красотами эти острова, а стихия научила японцев трепетно, другого слова не подберешь, относиться к этим дарам.

Главная достопримечательность

Скажу сразу: если вы не любите природу, то Япония не для вас. Потому что пейзажи – будь то горы в тумане или красный клен у журчащего ручья (молчу уж про любование цветением сакуры) - главная достопримечательность любого туристического маршрута по стране.

…В Японии нас застал 13-й по счету в этом сезоне и второй за сентябрь тайфун «Роке». Пока он утюжил городок Нагоя и Токио со стороны Тихого океана, мы прогуливались под дождем по удивительному зоопарку в Тояме, лакомились знаменитым супом мисо на заводе, где его производят. Дождь перешел в ливень, и каменистые высохшие речушки на глазах превратились в стремительные потоки. И мы все ждали, что вот-вот эти потоки затопят улицы, понесут мусор в ливневку… Не дождались. К вечеру мокрые дороги и улицы были чисты, как и два дня назад.

Впрочем, о знаменитых японских дорогах и гидросооружениях на островах приморцы давно наслышаны. И вряд ли кого дождь способен застать здесь врасплох - дешевые плащи и зонтики на каждом углу. Лишь фукусимская трагедия нынешнего года отпугнула туристов со всего мира от поездок в уникальную Страну восходящего солнца, которая наряду с достижениями технического прогресса и первоклассным сервисом сохранила национальный колорит, первозданные природные уголки, что всегда влечет туристов. Это оказалось на руку нам, дальневосточникам. Соседи сегодня разрабатывают специально для россиян новые маршруты. Пресс-тур нашей группы, любезно организованный префектурами Ниигаты, Нагано и Тоямы, в этой программе должен помочь и хозяевам, и дальневосточникам сориентироваться: а что выбрать, куда ехать? Вот с этой точки зрения и перебираю свои фотовпечатления…

К сожалению, один люфт приморцы потеряли – теперь самолеты из Владивостока в Ниигату не летают. «Владивосток Авиа» вынуждена была закрыть маршрут ввиду его нерентабельности – пассажиров стало меньше. Потому в Ниигату мы добирались из аэропорта Нарита поездом. Впрочем, пересечь Хонсю скоростным поездом – это экскурсия в удовольствие.

Ниигата стала дальше

Но почему в Ниигату, а не в Токио, скажем? Ну конечно, не только потому, что город-побратим и владивостокцев здесь искренне любят. Просто я, например, не любитель индустриального туризма, и в мегаполисе с небоскребами мне б дня хватило. А Ниигата, пусть и быстро развивающийся городок с 400 тысячами жителей, однако …это Япония с ее традиционным образом жизни, где даже новые дома строятся в стиле национальной архитектуры (черная черепица с загнутыми углами), а в отеле - кимоно и японская кухня.

Именно в этой префектуре выращивают самый лучший сорт риса «косихикари», а из этого риса делают самое лучшее сакэ. Убедитесь сами, заглянув к местному предпринимателю в погреб-склад, где в деревянных бочках зреет сакэ. Здесь гнутся ветви под тяжестью крупных яблок, а виноградники, что прямо у дороги, изумляют – каждая кисть в бумажном мешочке. Из них вы отведаете местное вино. Впрочем, побывать в Ниигате и не отведать суси и хагисобу (гречневую лапшу), значит, думать, что владивостокский суши-бар и есть японская кухня.

Именно в Ниигате 100 лет назад зародился первый в Японии лыжный курорт. Сегодня их в префектуре более 60. Каждый курорт оборудован трассами для катания на лыжах и сноуборде, но и летом здесь полно туристов – горячие источники термальных вод и пешие прогулки в горах популярны не только среди японцев. Но я бы отдала свой голос за Ниигату лишь потому, что здесь расположен остров Садо.

Теперь я знаю, каким мог бы стать остров Русский как рекреационная зона, если все-таки попадет в умные и бережные руки. На Садо гордятся, что на восьмом по величине острове мог бы разместиться Токио с пригородами. Но не надо. Здесь живут и работают 60 тысяч жителей и, похоже, они счастливы вдали от толчеи. Местное население занято в основном рыболовством и сельским хозяйством. Но в целом остров держится «на плаву» благодаря туризму.

Есть остров в Японском море

Два часа мы добирались до острова паромом, который будет поболее нашего «Eastrem Dream», что курсирует в Сакаиминато из Владивостока. И для пассажиров здесь хватит развлечений и циновок для отдыха. Но наше внимание приковано к изрезанной береговой линии, которую составляют скалы вулканического происхождения. Особенно богат бухточками залив Сенкаку-ван на севере, куда мы и направились потом автобусом. Но в порту Рецу первое, что бросилось в глаза, - постамент с театральными масками.

Оказалось, что остров сохранил восемь национальных театров «такиги но». Когда-то в ранние средние века на Садо ссылали вольнолюбивых поэтов и живописцев, актеров и драматургов, именитых монахов и аристократов. Они переняли у аборигенов их культуру – отсюда особая среда творчества, сложившаяся на острове, художественные промыслы и театры.

С одним из них мы познакомились в рекуне – национальной гостинице. На представление, где белый и черный духи в пляске выясняли отношения, мы поспешили с обильного ужина, прихватив с собой десерт. Это кто сказал, что японская еда – лучшая диета? Маленькие порции, но блюд не сосчитать. И каждое из них – настоящая икебана. Если японцы насыщаются взглядом, тогда – да. Но мы хотели попробовать все – от медуз, кстати, весьма вкусных, до цветков хризантем, съедобны, однако. Между тем местное блюдо – рыбная котлета с тем самым рисом – стало основой японского фаст-фуда. Кстати, это блюдо первым подорвало наш миф о высоких ценах в Японии. 280 иен за блюдо с приправой и 120 за кофе – где вы найдете во Владивостоке такой ланч за 100 рублей?

Дальневосточники, что каждый год оккупируют острова в заливе Петра Великого, наверняка, будут в восторге от Садо. Пляжи с песком, каменистые бухточки в скалах и море - все то же, живое, ласковое. Сентябрьская жара под 32 градуса заставляла нас провоцировать хозяев: «Ну давайте искупаемся!». Но японцы, как и многие азиаты, не любители морских купаний. А вот то, что купальный сезон здесь начинается рано – со второй половины июня – нам понравится. И местным туристическим компаниям стоит подумать о пристрастии потенциальных туристов из России к купальным процедурам. Тем более акулы здесь пока не отметились.

А вот экзотики на острове полно. Встреча с членом национальной группы барабанщиков в музее в горах, где поет дерево, а барабан заряжает энергией, покорила.

А помыв золотой песок у бывшей золотоносной реки, на себе ощутили азарт старателя, обнаружив настоящие крупинки золота. Ну и конечно, покататься в заливе на тараибунэ (круглой лодке) с японками-рыбачками – от этого удовольствия нас не мог отвернуть даже дождь. А еще есть гончарные мастерские, усадьбы фермера или настоящая рыбалка в море с местными рыбаками.

Но даже если бы на острове нечем было заняться, то приехала бы сюда только ради того, чтобы провести ночь в рекуне. После обмывания и томления в горячем бассейне под звездами, где журчит, стекая с камня, термальная вода, в окружении деревьев, под звон цикад, как приятно, сбросив кимоно, растянуться на циновке в центре огромного номера с деревянными перегородками… Нет. Не получается описать наслаждение комфортом, тишиной и удивительным духом предметов, каждый из которых что икебана.

Для любителей цивилизации, чтобы не возвращаться к этим вопросам, добавлю: интернет, телевизор, кимоно и даже унитаз с подогревом имеются в каждом отеле, в том числе и рекуне. И подробности, как сообщил представитель администрации Садо г-н Сайто Хирофуми, и об онсенах, и об отелях можно прочесть на русскоязычной страничке сайта. Кстати, россияне еще не освоили остров. За год здесь отметилось от силы 10 человек, да и иностранцев-туристов лишь 1%.

В общем, Садо для тех, кто хочет окунуться в самобытную Японию с комфортом и отдыхом.

Окончание следует.