Министерство образования меняет правила ЕГЭ

Минобрнауки РФ опубликовало проект нового приказа об утверждении порядка проведения ЕГЭ. Изменения нацелены на недопущение махинаций со сдачей госэкзамена и при поступлении в вузы и ссузы.

В проекте нового приказа возможные нарушения сформулированы более четко, чем в предыдущей версии документа. Так, в разделе «Порядок проведения единого государственного экзамена. Общие положения» в п. 4 описаны возможные нарушения. «Участники ЕГЭ и лица, привлекаемые к его проведению, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за умышленное искажение результатов ЕГЭ и нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, а также за разглашение информации ограниченного доступа, содержащейся в КИМ».

Степень ответственности будет установлена отдельными актами - вплоть до уголовной, грозятся в Минобрнауки РФ.

Новые правила установили четкие сроки обработки экзаменационных бланков и опубликования итоговых оценок ЕГЭ: шесть дней по русскому языку и математике, четыре дня по другим предметам.

Для того чтобы контролировать объективность оценок ЕГЭ в регионах, в проекте правил прописан механизм, позволяющий межрегиональную перекрестную проверку. До 16 сентября 2010 г. будут собираться экспертные заключения по новому приказу, затем документ отправят на утверждение в Минюст РФ.