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На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
На территории Сахалинской области откроется Центр опережающей подготовки (ЦОП). Соглашение о сотрудничестве в целях развития в России профессиональных компетенций, повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования, изучения и внедрения лучших практик подготовки кадров сегодня в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подписали генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
ЦОП станет поставщиком высококвалифицированных кадров, подготовленных в соответствии с международными стандартами WorldSkills и наиболее востребованными как на российском, так и зарубежном рынке труда. Он станет площадкой–агрегатором и оператором ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.
«Я хочу поблагодарить руководство Союза за помощь и поддержку в организации национального финала. Для нас очень важно, что он проходит в Сахалинской области, потому что у нас развивается экономика, ведется строительство, и нужно, чтобы приходили молодые кадры», - сказал Олег Кожемяко.
В ходе посещения конкурсных площадок губернатор посетил и демонстрационную площадку, на которой работал Виктор Мещеряков, сахалинский мастер-краснодеревщик. Олег Кожемяко снял пиджак, взял в руки рубанок и, как сам признался, вспомнил свою рабочую юность. А затем пригласил попробовать себя в столярном мастерстве рядом стоявшего мальчишку.
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