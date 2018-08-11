www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Кадровый вопрос
Распечатать

На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки

11 Августа 2018, 18:25 | Дальний Восток

На территории Сахалинской области откроется Центр опережающей подготовки (ЦОП). Соглашение о сотрудничестве в целях развития в России профессиональных компетенций, повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования, изучения и внедрения лучших практик подготовки кадров сегодня в рамках финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подписали генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

ЦОП станет поставщиком высококвалифицированных кадров, подготовленных в соответствии с международными стандартами WorldSkills и наиболее востребованными как на российском, так и зарубежном рынке труда. Он станет площадкой–агрегатором и оператором ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills.

«Я хочу поблагодарить руководство Союза за помощь и поддержку в организации национального финала. Для нас очень важно, что он проходит в Сахалинской области, потому что у нас развивается экономика, ведется строительство, и нужно, чтобы приходили молодые кадры», - сказал Олег Кожемяко.

В ходе посещения конкурсных площадок губернатор посетил и демонстрационную площадку, на которой работал Виктор Мещеряков, сахалинский мастер-краснодеревщик. Олег Кожемяко снял пиджак, взял в руки рубанок и, как сам признался, вспомнил свою рабочую юность. А затем пригласил попробовать себя в столярном мастерстве рядом стоявшего мальчишку.


 

 
 
Автор:
Теги: кожемяко  кадры  Сахалин  профессии  worldskills russia 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru