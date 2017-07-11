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В МИДе показали, как будет работать система по выдаче электронных виз в Свободном порту
В российском МИДе презентовали сервис для получения электронной визы иностранцам, въезжающим в Россию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток
В МИД России прошла презентация специализированного сайта для обработки заявлений иностранных граждан на получение электронной визы, а также автоматизированной системы для информирования транспортных компаний-перевозчиков о выданных электронных визах иностранцам, въезжающим в Россию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Информационный ресурс оформления электронных виз готов. МИД России выполнило задачу в полном объеме в поставленные перед министерством сроки. На специальном сайте иностранец сможет оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу. Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более 8 суток. Применен клиентоориентированный подход. Механизм получения такой визы прост и удобен. Виза выдается бесплатно, консульский сбор не взимается», - отметил статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.
По словам замминистра, для того, чтобы получить электронную визу, необходимо заполнить специальную форму заявления на сайте и приложить фотографию. Никаких других документов (приглашений, подтверждений и т.п.) для оформления визы не требуется. Заполнить заявление нужно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до въезда в Россию. В течение 4 суток придет ответ о выдаче электронной визы, отказе или приглашение посетить консульское учреждение для получения обычной визы. За ходом рассмотрения поданного заявления можно наблюдать прямо на сайте в личном кабинете.
«Пока используются два языка - русский и английский. В дальнейшем мы предполагаем применение китайского и японского языков, как тех стран, жители которых наиболее часто посещают Дальний Восток. Отмечу, что заявление на выдачу электронной визы идет по упрощенной форме. Заявление в шесть раз короче, чем на получение шенгенской визы, и в восемь раз проще - чем на получение американской», - уточнил Павел Волков.
Как отметил замглавы Минвостокразвития, при обращении в транспортную компанию человек должен предъявить распечатанное уведомление о выдаче электронной визы. Для удобства в этом уведомлении содержится два двухмерных штрихкода в формате QR и PDF417. Каждый штрихкод содержит ссылку на специализированный сайт МИД России для проверки наличия электронной визы.
«В ближайшее время пройдут подключение специализированного сайта к базе пограничной службы ФСБ России и тестирование всей системы выдачи электронных виз. После этого планируется публичная презентация сервиса», - заявил Павел Волков.
Замминистра напомнил, что подать заявление на электронную визу иностранцы смогут с 1 августа 2017 года и прибыть в Приморский край через воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)» и морской пункт пропуска «Владивосток».
Напомним, в марте этого года был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были установлены особенности въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через Свободный порт Владивосток.
Перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, был утвержден распоряжением правительства Российской Федерации. В него вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.
Евгений СИДОРОВ.
Фото Vl.Ru.
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