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На железнодорожном вокзале Хабаровска продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода

11 Июля 2016, 14:00 | Дальний Восток

В Хабаровске продолжается реализация одного из наиболее капиталоемких и значимых проектов пассажирского комплекса Дальневосточной железной дороги – реконструкция вокзального комплекса столицы Хабаровского края. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Работа над проектом «Реконструкция вокзального комплекса Хабаровск-1 (пешеходный тоннель)», предусмотренного среднесрочной инвестиционной программой ОАО «РЖД», возобновилась в марте 2016 года. До этого были проведены работы начального этапа: проектные изыскания, строительно-монтажные работы под железнодорожными путями №13, 15, 17, 19 станции Хабаровск-1, реконструкция наружного освещения, возведение ливневой канализации и др.

В настоящее время закончены строительно-монтажные работы по восстановлению железобетонной конструкции подземного пешеходного тоннеля под железнодорожными путями №5, 7, 9, 11. По трем из них уже открыто движение. В рамках второго этапа завершается реконструкция четвертой пассажирской платформы и павильона выхода на нее. В августе подрядная организация планирует приступить к производству работ по ремонту тоннеля под железнодорожными путями №1, 2 и 3.  Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком.

Стоит отметить, что данный проект является еще и самым ожидаемым для жителей и гостей города – в настоящее время люди, отправляющиеся в поездки, пользуются надземным пешеходным переходом, а после завершения всех строительно-монтажных работ смогут передвигаться к платформам по современному и высокотехнологичному пешеходному тоннелю. В рамках реконструкции вокзального комплекса будут построены 4 новых посадочных платформы, обновлены павильоны выходов, установлены эскалаторы, смонтировано современное светодиодное освещение, информационное оборудование на платформах и внутри тоннеля. Также предусмотрена адаптация инфраструктуры для маломобильных групп населения. Окончание работ запланировано на август 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ремонт  переезд  ржд 



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Комментарии

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