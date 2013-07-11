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Минвостокразвития готовит водителям шикарный подарок
Минвостокразвития России направило в Минтранс РФ предложение создать на базе АЗС, расположенных вдоль федеральной автомобильной дороги Чита-Хабаровск, многофункциональные сервисные комплексы, предоставляющие услуги техобслуживания, заправки, мойки, общественного питания, отдыха.
До 2016 года, в соответствии с поручением Президента РФ, на автомагистрали «Амур» должны завершиться работы по приведению трассы в нормативное состояние. Вместе с тем, как показал мониторинг Минвостокразвития России, вдоль автодороги слабо развита сеть придорожного сервиса.
Масштабный проект открытия многофункциональных сервисных центров вдоль федеральных трасс, инициированный Минтрансом РФ и Росавтодором, реализуется с 2012 года. Участники проекта уверены, что сеть многофункциональных сервисных зон позволит не только улучшить качество придорожного сервиса, но и обеспечить безопасность на дорогах.
Минвостокразвития России предлагает развивать придорожный сервис на Дальнем Востоке на базе существующих объектов – автозаправочных станций. Вдоль трассы «Амур» имеется широкая сеть АЗС, среднее расстояние между которыми - 42 км, что соответствует требованиям к обустройству автомагистралей, утвержденным Постановлением Правительства РФ.
При этом в обращении, направленном в Минтранс РФ, отмечается, что органы госвласти должны активно способствовать этому процессу: готовить площадки под застройку, оказывать содействие в оформлении разрешительной документации.
В настоящее время на автомагистрали «Амур» общей протяженностью 2165 км имеется 76 объектов дорожного сервиса: 34 АЗС, 7 станций технического обслуживания, 28 пунктов общественного питания, 2 мотеля, 5 площадок для отдыха. Так, на 260 км дороги приходится лишь одна станция техобслуживания. Мотели расположены только вдоль трассы в Еврейской автономной области. Кроме того, на автодороге полностью отсутствуют моечные пункты.
Чтобы трассу «Амур» полностью обустроить объектами дорожного сервиса, необходимо дополнительно ввести в эксплуатацию один комплекс АЗС в Амурской области на участке автодороги 1059 –1198 км, а также открыть 9 станций технического обслуживания, 5 пунктов общественного питания, 4 мотеля, 22 площадки для отдыха.
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какие в россии великие сказочники, вы сейчас проедьте поэтой трассе, кто строил эту дорогу надо ноги голову да и все части тела поотрывать, или к стенке, этой трассы к2016г вообще уже не будет прокатитесь посмотрите.