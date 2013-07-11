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Минвостокразвития готовит водителям шикарный подарок

11 Июля 2013, 19:01 | Дальний Восток

Минвостокразвития России направило в Минтранс РФ предложение создать на базе АЗС, расположенных вдоль федеральной автомобильной дороги Чита-Хабаровск, многофункциональные сервисные комплексы, предоставляющие услуги техобслуживания, заправки, мойки, общественного питания, отдыха.

До 2016 года, в соответствии с поручением Президента РФ, на автомагистрали «Амур» должны завершиться работы по приведению трассы в нормативное состояние. Вместе с тем, как показал мониторинг Минвостокразвития России, вдоль автодороги слабо развита сеть придорожного сервиса.

Масштабный проект открытия многофункциональных сервисных центров вдоль федеральных трасс, инициированный Минтрансом РФ и Росавтодором, реализуется с 2012 года. Участники проекта уверены, что сеть многофункциональных сервисных зон позволит не только улучшить качество придорожного сервиса, но и обеспечить безопасность на дорогах.

Минвостокразвития России предлагает развивать придорожный сервис на Дальнем Востоке на базе существующих объектов – автозаправочных станций. Вдоль трассы «Амур» имеется широкая сеть АЗС, среднее расстояние между которыми - 42 км, что соответствует требованиям к обустройству автомагистралей, утвержденным Постановлением Правительства РФ.

При этом в обращении, направленном в Минтранс РФ, отмечается, что органы госвласти должны активно способствовать этому процессу: готовить площадки под застройку, оказывать содействие в оформлении разрешительной документации.

В настоящее время на автомагистрали «Амур» общей протяженностью 2165 км имеется 76 объектов дорожного сервиса: 34 АЗС, 7 станций технического обслуживания, 28 пунктов общественного питания, 2 мотеля, 5 площадок для отдыха. Так, на 260 км дороги приходится лишь одна станция техобслуживания. Мотели расположены только вдоль трассы в Еврейской автономной области. Кроме того, на автодороге полностью отсутствуют моечные пункты.

Чтобы трассу «Амур» полностью обустроить объектами дорожного сервиса, необходимо дополнительно ввести в эксплуатацию один комплекс АЗС в Амурской области на участке автодороги 1059 –1198 км, а также открыть 9 станций технического обслуживания, 5 пунктов общественного питания, 4 мотеля, 22 площадки для отдыха.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги: минвостокразвития  дороги  Минтранс 



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Комментарии

  • Псевдоним21:32, 11.07.2013#

    какие в россии великие сказочники, вы сейчас проедьте поэтой трассе, кто строил эту дорогу надо ноги голову да и все части тела поотрывать, или к стенке, этой трассы к2016г вообще уже не будет прокатитесь посмотрите.

  • Псевдоним21:57, 11.07.2013#

    щас опять ввалят бюджетно бабло, потом по тихой приватизируют и аля-улю. бузинес по-рюсски.

  • Неедрос09:28, 12.07.2013#

    партия жуликов и воров

  • Псевдоним09:57, 12.07.2013#

    Отмените высокие пошлины на ввоз иномарок и больше подарков не надо

  • шниперсонПсевдоним09:36, 14.07.2013#

    мы-же рюсские, мы не должны друг друга обманывать

  • Псевдоним09:43, 14.07.2013#

    аа. . я то думал что сортиры на заправках обяжут построить.

  • Йа00:02, 17.07.2013#

    до 2008 года там все это было. . . Но потом Вова "вспомнил" о ДВ -:(

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