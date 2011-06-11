БАМ как нацпроект

БАМ скоро вновь зазвучит гордо. Если до недавнего времени скромная роль Байкало-Амурской магистрали в экономике региона огорчала лишь его строителей-первопроходцев, то сегодня об этом всерьез заговорили представители власти и бизнеса.

Придать реконструкции БАМа статус нацпроекта, сделать Байкало-Амурскую магистраль вторым Транссибом, создать на территории БАМа особую экономическую зону – об этом говорили участники координационного совета по транспорту и транспортной инфраструктуре Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», который прошел в Благовещенске. Собравшиеся были единодушны: БАМ может и должен стать одним из факторов развития Дальнего Востока только при поддержке государства.

Экономика встала на рельсы

Грузопоток в сторону Ванинского и Совгаванского портов уже сегодня растет огромными темпами, северный широтный ход не справляется с этой нагрузкой. Если раньше месторождения ископаемых Дальнего Востока осваивались слабо, то сегодня интерес к их промышленной разработке значительно возрос.

Амбициозные планы Группы компаний «Петропавловск» по созданию горно-металлургического кластера, строительство Кимкано-Сутарского и Олекминского горно-обогатительных комбинатов, разработка Эльгинского и Нерюнгринского угольных месторождений ОАО «Мечел», усиленное освоение месторождений Южной Якутии, создание в Хабаровском крае первой портовой особой экономической зоны «Советская Гавань» – все эти проекты влекут за собой мощный рост грузоперевозок.

Кроме того, в последнее время появилось много проектов по строительству новых перегрузочных мощностей в портах Ванино и Совгавань. Так, «Дальтрансуголь» уже ввел в эксплуатацию Ванинский балкерный терминал проектной мощностью 12 млн тонн в год, к 2025 году его мощность обещают удвоить. Планирует построить угольный терминал мощностью до 25 млн тонн в год ОАО «Мечел». Свой перегрузочный комплекс железорудных концентратов на 7 млн тонн построит в Совгавани ГК «Петропавловск».

Два сценария для БАМа

Чтобы все эти планы состоялись, необходима срочная и основательная реконструкция инфраструктуры БАМа. В ОАО «РЖД» это понимают, поэтому в 2010 году институтом экономики и развития транспорта была актуализирована стратегическая программа развития БАМа на ближайшее десятилетие.

– Программа разработана до 2020 года, она неоднократно дорабатывалась с учетом изменений на основе мониторинга ситуации, – подчеркнул главный инженер ДВЖД – филиала ОАО «РЖД» Владимир КРАПИВНЫЙ. – Но источники финансирования не были определены и узаконены ни разу.

Программа предлагает два варианта увеличения провозной и пропускной способности северного широтного хода – умеренный и оптимистичный.

В соответствии с умеренным вариантом развития к 2015 году объемы перевозки грузов увеличатся до 35,5 млн тонн, к 2020 – до 51,5 млн тонн. Оптимистичный вариант (в который, судя по улыбкам присутствующих, мало кто верит) предполагает, что к 2015 году объемы грузоперевозок вырастут до 59,3 млн тонн, к 2020 – до 92,8 млн тонн. Владимир Крапивный озвучил расчетные потребности инвестиций до 2020 года: по скромному сценарию развития БАМа они составят 447 млрд руб., по оптимистическому варианту – 1028 млрд рублей.

– Все эти мероприятия капиталоемкие, нам нужна поддержка государства, ¬– считает Владимир Крапивный. – Капиталовложения РЖД в усиление инфраструктуры северного широтного хода – примерно пять миллиардов рублей в год. На 2011 год мы запланировали вложить 9,2 млрд рублей. А если развитие БАМа пойдет по второму варианту, потребуется осваивать до 100 млрд рублей в год. Для реализации программы нужна поддержка из федерального бюджета. Координационный совет должен обратиться в Минтранс и Минфин РФ с просьбой предусмотреть в федеральном бюджете уже на 2012 год средства на финансирование проекта «Стратегическая программа развития БАМа на перспективу до 2020 года».

В границах ДВЖД эти средства будут направлены на восстановление и строительство 33 разъездов, строительство 2124 км путей, строительство нового Кузнецовского тоннеля, электрификацию ряда участков, реконструкцию мостов, тоннелей, приобретение нового подвижного состава, строительство шести локомотивных депо.

Темпы строительства нового Кузнецовского тоннеля протяженностью в 3890 километров опережают график, порадовал главный инженер ДВЖД. В начале июня тоннель будет пройден, начнутся работы по устройству путей. В 2012 году планируется открыть движение. Это позволит увеличить грузопоток – если сегодня на этом участке пути весовая норма состава 3200 тонн, то по новым рельсам можно будет пускать локомотивы грузоподъемностью до 6000 тонн.

Дорога жизни

– Железная дорога опоздала как минимум на пять лет со сроками реконструкции, – уверен Богдан МУСИЯНОВИЧ, замминистра промышленности и транспорта Хабаровского края. – Перспективы края мы связываем с развитием северного широтного хода и созданием первой в России портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Совгавани. Малые пропускные способности БАМа сдерживают развитие экономики. Даже реализация проекта не позволит перевезти все, что нужно. Дефицит перевозной мощности к 2020 году может достигнуть 40 млн тонн. Терминалы-то построят, а пути сообщения?

Развитие БАМа приобретает общегосударственное значение, в этом с Богданом Мусияновичем были согласны представители других регионов ДФО, чья экономика напрямую зависит от эффективности транспортного сообщения.

В возрождении былого величия БАМа не меньше других заинтересована Амурская область – магистраль пересекает 67% ее территории, но при этом здесь производится всего 15% валового регионального продукта. В зоне БАМа проживают 126 тысяч человек – это 16% общей численности населения области. Поэтому говорить о том, что потенциал территории с богатейшими природными ресурсами используется мало, не приходится – цифры говорят сами за себя.

– Необходимо развивать БАМ как опорную транспортную систему экономики Сибири и Дальнего Востока, – считает Марина ДЕДЮШКО, министр экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области. – БАМ обеспечит доступность к сырьевой базе. Для Приамурья важно строительство грузообразующей железной дороги Шимановская – Гарь – Февральск. Мы рассматриваем ее как системообразующую для построения новой структуры экономики области.

Со строительством линии, соединяющей Шимановск и Февральск, а точнее – Транссиб и БАМ, появляются новые возможности для освоения Гаринского железорудного месторождения с разведанными запасами руды 389 млн тонн. Эта дорожная ветка подстегнет разработку других месторождений: Огоджинских каменных углей и Чагоянских известняков. Станет возможным строительство предприятий по глубокой переработке древесины.

Как завлечь инвестора

Железная дорога Шимановская – Гарь – это часть масштабного инвестиционного проекта создания горно-металлургического кластера, который реализует ГК «Петропавловск». В Приамурье создается новая для региона отрасль – черная металлургия.

– Инвесторы готовы осуществить строительство дороги с отсрочкой платежа, – отмечает Марина Дедюшко. – Но пока не определены источники компенсации затрат инвесторов. Нужен механизм частно-государственного партнерства.

Создание условий для повышения конкурентоспособности инвестпроектов в зоне БАМа – еще одна тема, которой коснулись участники координационного совета. Из-за низкой рентабельности крупные инвесторы не хотят вкладывать деньги в проекты, нужен специальный механизм господдержки и государственного стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке.

– Инструментом привлечения инвестиций стало бы создание особой экономической зоны на всей территории БАМа, – считает Марина Дедюшко. – Правительство Амурской области разработало свои меры поддержки инвесторов. Им предоставляются налоговые льготы, правительство дает госгарантии в объеме 1,3 миллиарда рублей в 2010 году, более 2 мллиардов рублей – в 2011 году. То есть мы повышаем инвестиционную привлекательность, но мы ограничены возможностями бюджета.

Дефицит человеческого капитала в зоне БАМа – одна из проблем Приамурья. С 1990 года численность населения здесь сократилась на 79 тысяч человек, то есть на 35%. Сегодня из общей численности населения только 35% трудоспособны, по области этот показатель – 62%.

– Решить проблему можно за счет формирования постоянного населения, – считает Марина Дедюшко. – Надо вернуть бамовцам социальные условия, обеспечить людям спецдоплаты от государства. БАМ можно было бы возвести в статус нацпроекта, чтобы объединить усилия власти и бизнеса.

Обратились за помощью

Координационный совет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» направил обращение в Минтранс и Минфин РФ с просьбой предусмотреть в федеральном бюджете уже на 2012 год средства на финансирование проекта «Стратегическая программа развития БАМа на перспективу до 2020 года».

В Правительство России направлено обращение об установлении льготных тарифов на железнодорожные перевозки лесопродукции, сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки, топлива для нужд ЖКХ, а также стройматериалов для реализации пилотного проекта переселения граждан из ветхого и аварийного фонда с высоким уровнем износа в зоне БАМа.

Председатель Совета межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО от имени ассоциации намерен обратиться в Минтранс РФ с просьбой ускорить утверждение актуализированного проекта, предусмотрев в нем увеличение пропускной способности участка «Комсомольск-на-Амуре – Ванино» до 100 млн тонн и участка «Ванино – Советская Гавань» до 40 млн тонн в год. Также в обращении говорится о строительстве железнодорожной линии Шимановская – Гарь – Февральск, в части оказания государственной поддержки из Инвестиционного фонда РФ или включения данных проектов в ФЦП «Развитие транспортной системы России».