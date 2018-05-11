Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2018 объединил три масштабных события

Дальневосточный МедиаСаммит-2018 меняет формат и расширяет границы. В этом году во Владивостоке на площадке форума пройдёт сразу три больших мероприятия — МедиаСаммит, фестиваль "Литература тихоокеанской России" и форум молодых журналистов и блогеров. В связи с этим организаторы расширили сроки проведения: открытие саммита состоится 6 июня, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

В день открытия, 6-го июня, на площадке форума пройдёт пленарная дискуссия, секции с участием представителей органов власти, откроется форум молодых журналистов и блогеров. Организаторы подготовили для участников более 70-ти секций, включающих дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы. Программа МедиаСаммита-2018 традиционно разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Они пройдут в формате дискуссий и круглых столов.

Обучающие мастер-классы в этом году запланированы как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах. Например, в этом году по предложению коллег организаторы разделили мастер-классы по SMM на два уровня. Первый уровень – для тех, кто только начинают этот путь, второй — для тех, кто уже успешно осваивает соцсети как инструмент продвижения контента.

Для специалистов пресс-служб эксперты форума проведут мастер-класс "Хайп: инструкция для пиарщика". Также для специалистов медиа пройдет актуальный мастер-класс "Как избежать профессионального выгорания". Специальные мастер-классы будут организованы для фотографов, видеооператоров и телеведущих.

В формате круглых столов планируется обсудить такие темы как "Социальные проекты в зеркале СМИ", "Атака ботов: нужно ли противостоять анонимным телеграмм каналам?", "Межнациональные отношения и СМИ", "Парламентаризм и медиа", "Технологические тренды: Искусственный интеллект и машинное обучение", "Блогосфера: возможности и перспективы.

Во второй день состоится торжественное открытие литературного фестиваля. Вместе с известными писателями, критиками, издателями, культурологами гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу творчества, узнать много нового о современной словесности и литературном процессе в России.

Для гостей из других регионов и стран АТР запланированы пресс-туры, которые будут включать в себя объекты промышленной инфраструктуры, посещение культурных учреждений и достопримечательностей Дальнего Востока. Торжественная церемония закрытия МедиаСаммита состоится вечером 8 июня. Обновлённый вариант программы будет доступен уже в начале следующей недели на официальном сайте мероприятия медиасаммит.рус.

Досье "Золотого Рога": Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Тихоокеанский МедиаСоюз, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером Пятого Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке.