Гонка под знаком ННК

В Приморье состоялось открытие долгожданного дрифт-сезона

Дрифтеры Дальнего Востока имеют возможность выступать не только в индивидуальных зачетах, но и объединяться в команды. Команды позволяют не только соединять усилия пилотов и механиков, но также получать спонсорскую поддержку бизнеса ДФО. Одной из сильнейших команд региона является ННК DreamTeam, которая в прошлом году по итогам «РДС-Восток - 2017» получила бронзу в общекомандном зачете гонки.

На открытии дрифт-сезона 2 мая команда ННК DreamTeam, состоящая из двух пилотов, к сожалению, не показала значимых результатов. Пилоту Валерии МАКОВОЗОВОЙ из Владивостока не хватило всего одной позиции, чтобы пройти квалификацию. Впрочем, девушка не слишком расстраивается и обещает, что результаты будут значительно лучше в течение сезона. «Я с детства увлекалась техникой, и когда впервые попала на дрифт, поняла, что это – мое. И с 2015 года я стала заниматься этим автоспортом. Вот уже два года подряд я сотрудничаю с ННК DreamTeam, и мне очень нравится быть в команде этой компании. Мы тренируемся и выступаем на лучшем топливе, нам помогают в техническом оснащении автомобилей. Безусловно, я расстроилась из-за того, что по итогам квалификации не прошла в парные заезды, но планирую много тренироваться и в течение сезона показать хорошие результаты. Завершением этого дрифт-года станет международная гонка Asia Pacific D1 Primring GP, и к такому событию необходимо хорошо подготовиться», – поделилась планами Валерия Маковозова.













На открытии дрифт-сезона 2 мая выступила команда ННК DreamTeam, состоящая из двух пилотов: Валерии Маковозовой и Евгения Солоненко.

Открытие «РДС-Восток» в этом году сопровождалось переменным дождем, который к концу соревнования перерос в настоящий ливень. Для многих спортсменов мокрое покрытие площадки принесло множество неприятных сюрпризов. Среди них – второй пилот команды ННК DreamTeam Евгений СОЛОНЕНКО из Хабаровска. «Мне было очень непросто, поскольку я выступаю на «Приморском кольце» обычно в сентябре, когда в крае устанавливается теплая погода, и асфальт хорошо прогрет. А к превратностям мокрой трассы я, честно говоря, готов не был. Пытался уловить скользкие моменты и отточить траекторию автомобиля, но двух квалификационных попыток мне не хватило. Впрочем, этот опыт поможет при выступлениях на мокрых площадках, и в дальнейшем я планирую показать лучшие результаты», – делится Евгений Солоненко.

По его словам, выступление в команде подарило ему возможность посещать дрифт-соревнования на профессиональном уровне в двух регионах: Приморье и Хабаровском крае. «Корпоративный дух компании «ННК» распространяется и на нашу команду. У нас все очень дружелюбны: и механики, и пилоты всегда открыты к общению. С Валерией мы также очень близко подружились, и теперь, когда я приезжаю во Владивосток на соревнования, никогда не переживаю из-за возможных технических сбоев. Ведь команда поможет найти запчасти и устранит неполадки в самое ближайшее время. В свою очередь, Валерия не переживает за техническую часть в Хабаровске, поскольку ННК DreamTeam сделает для нее то же самое. На мой взгляд, поддержку автоспорта со стороны ННК трудно переоценить – компания помогает нам не только в построении автомобилей и техническом сопровождении соревнований, но и предоставляет действительно лучшее топливо на Дальнем Востоке. Лично я могу не переживать за свой двигатель и качество 98 бензина, который нам предоставляет ННК», – отметил Евгений Солоненко.

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