Что изменится при сдаче ЕГЭ

У российских выпускников сейчас горячая пора: 27 мая стартует основная волна ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом экзаменационные задания по большинству предметов изменились. Как и для чего это сделано, выяснили "Известия".

"В этом году практически по всем предметам, кроме истории, в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ были внесены изменения, призванные их улучшить", - рассказал "Известиям" помощник главы Рособрнадзора Сергей Шатунов. В частности, уменьшено количество заданий с выбором ответа. А вот число заданий, выполнение которых требует логического мышления, ориентирования в практике повседневной жизни, умения делать выводы, наоборот, увеличено.

В КИМах по русскому языку максимальная оценка за орфографическую и пунктуационную грамотность при выполнении части С (сочинение-рассуждение) увеличилась до 3 баллов, а за выполнение задания В8 (где нужно самостоятельно сформулировать ответ) - до 4. Таким образом, максимальный первичный балл по этому предмету вырос с 60 до 64. Число заданий по физике снизилось с 36 до 35, время на экзаменационную работу продлено до четырех часов, а максимальный первичный балл увеличился с 50 до 51.

Казалось бы, какая разница - 50 или 51. Но, оказывается, это может существенно повлиять на итоговую оценку. Дело в том, что максимальный первичный балл складывается из суммы баллов, выставляемых за каждое задание экзамена, а затем с помощью специальной таблицы все это переводится в тестовый результат по 100-балльной шкале. И уменьшение на одно значение первичного балла может обернуться потерей сразу нескольких тестовых баллов. Увеличение же первичного балла сделает итоговую градацию более дробной. То есть, если раньше высокобалльники получали в основном 85, 90 или 95 баллов, то теперь им могут насчитать и 97, и 99. Такое дробление поможет вузам отобрать самых достойных абитуриентов.

Число заданий по географии уменьшено с 49 до 45. В тесты добавлены вопросы, проверяющие умение определить по графикам и диаграммам тенденции развития социально-экономических объектов и процессов, использовать для их сравнения статистические таблицы. В заданиях по математике упрощена часть С1, а в С5 без изменения сложности расширена тематика. В КИМы по биологии включен новый тип генетических задач, касающихся закономерности наследования человеком группы крови. В обществознании с 24 до 22 сокращено число заданий с выбором ответа. В ЕГЭ по иностранным языкам изменились схема и критерии оценивания части С1 (так называемое личное письмо). Теперь при сохранении максимума в 6 баллов, которые можно получить за успешное выполнение этого задания, оценивание идет по трем критериям: содержание, организация и языковое оформление текста.

- Все эти изменения в большей степени затронут не самих выпускников, а тех, кто будет проверять их экзаменационные работы, - считает Сергей Шатунов. - Ребятам же бояться нечего: тот, кто учил школьную программу, успешно сдаст любой ЕГЭ.