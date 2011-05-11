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Российские приставы освоили телефонный сервис Skype, который купила Microsoft
Корпорация Microsoft заплатила за убыточную компанию Skype тройную цену - 8,5 млрд долларов. Возможно, ценность покупки связана с тем, что Skype подозревают в передаче данных правительству США. Но российских силовиков это не смущает…
В Петербурге приставы начали использовать Skype для допросов.
С помощью Skype приставы сумели связаться с матерью 8-летней девочки, которой бывший супруг за полтора года задолжал 94 тысячи рублей. "Приставы обнаружили в действиях петербуржца признаки преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ, - об уклонении от уплаты алиментов - и передали дело дознавателям, - рассказали "Известиям" в Управлении ФССП по Санкт-Петербургу. - Но без показаний потерпевшей материалы не могли уйти в суд".
Как удалось выяснить, потерпевшая Дарья и ее дочка живут в Канаде, на родину возвращаться не собираются, зато у них есть Skype. Виртуальный допрос проходил по всем правилам допроса "реального": женщине разъяснили ее права, рассказали об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Потом дознаватель зафиксировал ее слова о том, что бывший муж ребенком не интересуется и алиментов не платит. Все документы женщине выслали по электронной почте.
В Службе судебных приставов не сомневаются, что допрос по Skype будет признан судом. Но станет ли такая форма процессуальных действий обычной практикой, еще вопрос. Ведь популярный коммуникатор раздражает российские спецслужбы.
Напомним, что месяц назад начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Александр Андреечкин заявил, что Skype и Gmail могут представлять угрозу для национальной безопасности из-за иностранных алгоритмов шифрования, применяемых в сервисах.
В Кремле на это заявление ответили отповедью: мнение силовика является частным и не отражает официальной политики России.
Но ранее эксперты не раз обвиняли провайдера в слежке за пользователями. Один из самых громких скандалов случился в 2008 году, когда дочерняя компания Skype в Китае - Tom-Skype - была уличена канадскими исследователями в протоколировании "сомнительных" переговоров. Выяснилось, что сервис ведет логи текстовых сообщений, содержащих такие слова, как "Тибет", "Тайвань", "Фалун-Гонг" (запрещенная сектантская группировка) и т.п., а также перехватывает соответствующие переговоры. Официальных обвинений, впрочем, тогда не последовало.
О том, что Skype, возможно, связан с западными спецслужбами, снова заговорили после того, как его покупкой заинтересовались такие гиганты IT-индустрии, как Facebook, Google и Microsoft. Первые две компании, по данным Reuters, готовы были выложить за сервис $3-4 млрд. Но в результате Skype был продан детищу Билла Гейтса за $8,5 млрд, говорится в совместном заявлении сторон - участниц сделки.
У этих предложений есть два объяснения. Первое - сугубо коммерческое. Facebook был заинтересован в сделке, потому что Skype добавит социальной сети новый функционал - голосовой и видеочат. Google мог бы интегрировать Skype с собственным коммуникатором. А Microsoft сегодня жизненно необходимо продолжить конкуренцию с Facebook и Google, в которой он уступает. Поэтому корпорация и не стала мелочиться. Главное в Skype - это 600 млн пользователей, которые в перспективе могут принести внушительную прибыль. Для сравнения: Mail.ru Group имеет аудиторию в шесть раз меньше и стоит при этом около $6 млрд.
Но любопытно, что Skype по большей части убыточная компания, замечает аналитик "Инвесткафе" Георгий Воронков.
- Сервис, дающий уникальную на сегодняшний день возможность делать бесплатные звонки и видеозвонки через интернет, лишь единожды получил чистую прибыль за четыре года, - вспоминает он.
Значит, возникает вторая версия - Microsoft переплатил за Skype, чтобы получить "в наследство" многообещающие соглашения со спецслужбами. Такие "контракты", несомненно, перейдут новому владельцу, полагает аналитик "Финама" Леонид Делицын. Хотя преувеличивать ценность этого фактора не стоит.
- Если говорить о таких договоренностях с американским правительством, то не стоит забывать, что у Microsoft уже есть свой messenger (интернет-пейджер. - "Известия"). И это далеко не последний по популярности сервис.
Практически все серьезные венчурные фонды (занимаются рисковыми инвестициями в стартапы) связаны с правительствами, соглашается управляющий директор компании Jet-Co media Алексей Плешанов. По его словам, задача спецслужб - брать под контроль любое мало-мальски серьезное изобретение вроде Twitter и Facebook, пишут "Известия".
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