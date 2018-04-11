Южнокорейская провинция Кёнги укрепляет связи с Дальним Востоком России

Компании Республики Корея устанавливают партнерские отношения с резидентами Свободного порта Владивосток

Накануне южнокорейская провинция Кёнги подписала трехсторонний Меморандум о взаимопонимании и инвестиционном сотрудничестве с Группой компаний «Эталон» и Ассоциацией поддержки резидентов Свободного порта Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Цель подписания данного Меморандума – активизация более тесного и результативного экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя регионами.

Группа компаний «Эталон» является одним из ведущих предприятий Приморского края, на котором трудятся около 1500 человек. Основные направления бизнеса – пластиковые окна, недвижимость, гостиничный бизнес.

В рамках подписанного Меморандума планируется открыть Представительство компании в г. Почон (провинция Кёнги) и наладить производство пластиковых окон, постепенно инвестируя в расширение производственных мощностей.

По словам главы делегации – вице-губернатора провинции Кёнги, г-на Ли Чже Юля – в рамках подписанного Меморандума корейская сторона готова оказать всестороннюю поддержку ГК «Эталон» для успешного выполнения их инвестиционного проекта по строительству предприятия по производству пластиковых окон, который углубит сотрудничество между двумя регионами.

Кроме того, Делегация провинции Кёнги встретилась с Администрацией Приморского края, посетила Корейский культурный центр в г. Уссурийске, которому передала в дар книги, а также подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере экономики и технологий с Хабаровским представительством госкорпорации «Ростехнологии».

Госкорпорация «Ростехнологии» объединяет 700 ключевых высокотехнологичных организаций, на которые в совокупности приходится более 23% ВВП страны. У корпорации 27 филиалов на всей территории России и 49 отделений за рубежом.