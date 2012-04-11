Дальневосточная детская железная дорога готовится к каникулам

ХАБАРОВСК, 11 апреля, ZRPRESS. На Дальневосточной детской железной дороге (Хабаровск) идет подготовка к новому сезону работы, который начнется одновременно с летними школьными каникулами.

Перед открытием сезона 2012 года на Дальневосточной детской железной дороге проводится целый комплекс работ по благоустройству территории, ремонту помещений, обслуживанию подвижного состава и модернизации инфраструктуры.

За каждым участком малой магистрали закреплены линейные предприятия Дальневосточной железной дороги и подразделения дирекций ОАО «РЖД», выполняющие работы по своему профилю. В частности, модернизацию путевой инфраструктуры на станции Юбилейная и депо выполняют работники Пятой дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры. Ими уже произведены монтаж четырех стрелочных переводов и укладка 350 метров новых железнодорожных путей. В оставшееся до летних каникул время будет уложено еще 100 метров пути.

ОАО «РЖД» и Дальневосточная железная дорога проводят активную профориентационную работу, в которой деятельность детских железных дорог является одним из основных направлений. За время летнего сезона более 500 дальневосточных школьников пройдут производственную практику в Хабаровске, в их числе учащиеся из школ-интернатов станций Облучье, Смоляниново, Комсомольска-на-Амуре и Уссурийска. Юным железнодорожникам будут созданы все условия для работы и комфортного проживания, чтобы они успешно осваивали железнодорожные профессии, сообщила «ЗР» служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«Золотой Рог».