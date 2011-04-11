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Чтобы материнский капитал не растворился, его возможности будут расширять
Президент России Дмитрий Медведев считает, что использование материнского капитала должно быть целевым и предлагает рассмотреть возможность расширения его использования на образование самой женщины.
"Деньги имеют такое свойство, что они растворяются, а так, если у них целевое использование, можно что-то полезное сделать", - сказал Д.Медведев во время общения с сотрудниками ткацкой фабрики.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, следует также рассмотреть вопрос об использовании материнского капитала на образование самой матери.
"Если сама женщина хочет образование получить? Мне кажется, было бы справедливым об этом подумать. Конечно, дети - это святое и ради этого материнский капитал создавался, но женщина самым непосредственным образом связана с материнством, поэтому здесь можно было бы подумать", - уточнил президент.
Одна из сотрудниц ткацкой фабрики предложила увеличить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, поскольку, по ее словам, невозможно прожить на эти деньги.
В свою очередь, Д.Медведев отметил, что в данном случае следует соединить усилия регионов и самих предприятий, чтобы они доплачивали деньги матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Но в то же время он отметил, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно, поскольку может создаться такая ситуация, когда все женщины будут сидеть с ребенком в отпуске, пока ему не исполнится 3 лет. "Может быть, это не очень правильно", - добавил Д.Медведев, пишет ПРАЙМ-ТАСС.
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