www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Чтобы материнский капитал не растворился, его возможности будут расширять

11 Апреля 2011, 21:26 | Дальний Восток

Президент России Дмитрий Медведев считает, что использование материнского капитала должно быть целевым и предлагает рассмотреть возможность расширения его использования на образование самой женщины.

"Деньги имеют такое свойство, что они растворяются, а так, если у них целевое использование, можно что-то полезное сделать", - сказал Д.Медведев во время общения с сотрудниками ткацкой фабрики.

По его словам, передает ИТАР-ТАСС, следует также рассмотреть вопрос об использовании материнского капитала на образование самой матери.

"Если сама женщина хочет образование получить? Мне кажется, было бы справедливым об этом подумать. Конечно, дети - это святое и ради этого материнский капитал создавался, но женщина самым непосредственным образом связана с материнством, поэтому здесь можно было бы подумать", - уточнил президент.

Одна из сотрудниц ткацкой фабрики предложила увеличить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, поскольку, по ее словам, невозможно прожить на эти деньги.

В свою очередь, Д.Медведев отметил, что в данном случае следует соединить усилия регионов и самих предприятий, чтобы они доплачивали деньги матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Но в то же время он отметил, что к этому вопросу нужно подходить аккуратно, поскольку может создаться такая ситуация, когда все женщины будут сидеть с ребенком в отпуске, пока ему не исполнится 3 лет. "Может быть, это не очень правильно", - добавил Д.Медведев, пишет ПРАЙМ-ТАСС.

Автор: ПРАЙМ-ТАСС
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru