Шопинг во Всемирной паутине

Интернет–магазины и шоу–румы, «совместные покупки» и онлайн–аукционы... – с их помощью сегодня продается и покупается все: одежда и обувь, книги и мебель, а на смену привычным рекламоносителям пришли информационные и социальные интернет–порталы. Современный ритм жизни диктует новые формы продаж.

Для дальневосточников онлайн–шопинг удобен, выгоден и актуален. Доверие к нему все больше растет. Удаленность жителей региона от модных столиц, ограниченность выбора, длина «транспортного плеча», влияющего на ценообразование, – все это способствует поиску новых торговых площадок. Немалую роль сыграл и кризис: стремление выглядеть стильно и дорого вопреки всему побудило покупателей к поиску альтернативных решений, а продавцов – к нестандартным форматам торговой коммуникации. Оправившись от кризиса, ни те, ни другие не стали менять привычки, а напротив, продолжили развивать новую форму общения.

Даже маститые бренды не устояли перед искушением расширить аудиторию покупателей через пользователей Всемирной паутины. Dolce&Gabbana и Burberry, Louis Vuitton и Ralph Lauren, Chanel и Gucci – эти и другие знаменитые марки увидели в Интернете большие перспективы: бешеная статистика посещений их интернет–страничек говорит сама за себя. При этом они не просто становятся ближе к потребителю, но и создают определенную информационную среду, в которой покупатели могут общаться друг с другом и с представителями марки.

Магазин на мониторе

eBay и Amazon, Taobao и Paipai, Asos и Nordstrom… – любителям онлайн–шопинга эти названия говорят о многом. В той же Америке «поход» в интернет–магазин столь же привычен, как и в ближайший супермаркет. Наши соотечественники относятся к этому более настороженно – а вдруг обманут, посылка потеряется, размер не подойдет, а цвет окажется другим… Тем не менее популярность этой формы покупки товаров стабильно растет: это удобно, выгодно и, согласитесь, очень заманчиво – не вставая с места, в свободную минутку «прошвырнуться» по магазинам Лондона, Парижа, Нью–Йорка или Гонконга. С помощью этих площадок даже самые пафосные бренды становятся ближе и доступнее. Тем более что в сети достаточно форумов, подробно расписывающих особенности приобретения товаров на различных интернет–площадках, включая «сравнительные сайты» и т.н. «хвасты» в социальных порталах, где можно проанализировать, чем отличаются товары одного ценового сегмента от разных производителей, а также ознакомиться с отзывами реальных покупателей.

Уровень товаров, как, собственно, и уровень потребительских притязаний у каждого свой. Кому–то достаточно босоножек Fendi с китайского Taobao.com за 150 юаней (чуть более 700 рублей), кто–то делает выбор за 6350 юаней (около 30 000 рублей) с соседней интернет–страницы этого же магазина, а кто–то покупает обувь этой марки исключительно на закрытых распродажах американских и английских интернет–магазинов за действительно смешные для оригинала деньги. Главное, что есть выбор, устраивающий всех.

К безусловным плюсам покупки в интернет–магазинах можно отнести существенную экономию и практически безграничные возможности выбора. К минусам – расхождения между качеством товара и его описанием, задержки (а то и потери) при доставке. Впрочем, нередки случаи, когда в этом виноваты сами покупатели, например, по причине недостаточного знания языка или из-за погони за чрезмерной дешевизной. К тому же все проблемы при серьезном подходе к делу довольно легко решаются. Для начала следует внимательно проанализировать опыт заядлых интернет–шопоголиков, которым они щедро делятся на тематических форумах. Заказывать следует только в проверенных магазинах, а для начала и вовсе лучше пользоваться услугами посредников, в роли которых могут выступать и физические лица, и юридические. Это немного увеличивает конечную стоимость товара («оргсбор» обычно составляет 10–20%), зато значительно облегчает процесс выбора и доставки. Некоторых посредников правильнее называть «операторами» онлайн–рынка, поскольку по сути это опытный гид в паутине брендов. Хорошо знает нюансы размерных сеток и качество исполнения различных марок, может подтвердить надежность или ненадежность поставщика, подскажет, где какая распродажа (в т.ч. «закрытая»), поможет получить дополнительную скидку и, в конце концов, ответит на массу вопросов и решит массу проблем. Неудивительно, что на местных интернет–порталах можно найти посредников для работы с магазинами Германии и Италии, Англии и США, Китая и Японии.

«У меня большой опыт покупок в интернет–магазинах, но, тем не менее, я все равно предпочитаю работать с посредниками, – поясняет моя коллега Наталья. – С американскими сайтами я работаю через девушку, живущую в Нью–Йорке: зная мои предпочтения, она своевременно «сигнализирует» мне о распродажах на любимые бренды, а на ювелирную продукцию – за счет объемов, которые через нее проходят, – предлагает дополнительные скидки; c китайскими – через нашу соотечественницу, живущую в Харбине: в случае брака (а с магазинами Поднебесной это случается) вопросы по замене или возврату решаются ею на месте и очень оперативно».

Шоу–румы «по–нашенски»

К другой востребованной сегодня форме продаж через шоу–румы, опять же с помощью Интернета, владельцев также подтолкнул кризис. Правда, в отличие классического определения этого термина, подразумевающего под шоу–румом отдельное помещение (либо часть торгового зала), оформленное по принципу модной галереи, где свежая коллекция выставлена таким образом, чтобы не только сформировать впечатление о ней в целом, но и позволить рассмотреть ее в деталях, у нас под гордым словом «шоу–рум» может скрываться и квартира в «хрущевке» в спальном районе города, и офис в презентабельном бизнес–центре, где за безымянной дверью скрывается настоящий concept store. Аналогии с «тайными комнатами» советских фарцовщиков, особенно в первом случае, налицо. С той лишь разницей, что, по крайней мере, часть подобных торговых точек работает все–таки легально, а каналы продвижения более чем открыты: для этого активно используются социальные сети.

Популярность этого формата продаж обусловлена тем, что, с одной стороны, появился покупатель, которого не устраивают цены в салонах дорогой одежды, но при этом он давно перерос рыночные «бутики» и желает одеваться стильно, оригинально и при этом недорого. С другой – появился продавец, готовый удовлетворить это желание, работая при этом в новом формате онлайн–торговли. Шоу–рум в итоге выгоден и первому, и второму. Принцип работы прост: на популярном интернет–портале в разделе коммерческих объявлений создается ветка, в которой оперативно анонсируется поступление нового товара с подробными фотографиями будущего ассортимента (не только каталожными, но и реальными), обсуждаются его актуальность, достоинства и недостатки, бронируются понравившиеся модели, демонстрируются «хвасты»… Зачастую сборные коллекции новоявленных байеров расходятся по покупателям еще до фактического поступления. Уровень подобных «шоу–румов», как и качество представленного товара, конечно, разный: от низкопробных подделок известных брендов до весьма приличных копий (законность данных поступлений оставим в стороне), а также оригинальная продукция менее известных, но достойных марок. А для того чтобы расширить аудиторию клиентов, владельцы домашних и офисных шоу–румов не брезгуют и обычными интернет–барахолками, выставляя отдельные товарные позиции в частных объявлениях.

«У меня насыщенный рабочий график, двое маленьких детей, и на утомительные походы по магазинам нет ни времени, ни сил, поэтому, когда года полтора назад я открыла для себя этот вариант шопинга, он стал для меня спасением, – поясняет одна из покупательниц такого шоу–рума. – Теперь у меня, можно сказать, целых два персональных шоппера: одна возит одежду и обувь из южного Китая, другая – из Италии. Обе знают мои вкусы, особенности фигуры и, что немаловажно, вещи, которые я у них покупаю, привозятся в одном–двух экземплярах».

«Я всегда мечтала открыть свой бутик, но муж настоял на более «хлебном», по его словам, направлении бизнеса, – делится хозяйка шоу–рума, расположенного в офисном здании в центре Владивостока. Поставки одежды, обуви и кожгалантереи из Пекина – не основной, но весьма существенный источник ее доходов. – А поскольку по работе мне часто приходится бывать в китайской столице, то сначала привозила вещи для себя и родных, затем стала принимать заказы у знакомых, а потом подруга посоветовала открыть коммерческую ветку на одном популярном краевом интернет–портале. Несмотря на огромный вал заказов, обошлись без найма продавцов и дополнительной аренды: двое сотрудниц по собственному желанию и за дополнительную оплату стали помогать мне обслуживать это направление, я перевела их в более просторный кабинет и оснастила его дополнительным торговым оборудованием. Это было около двух лет назад. Сегодня благодаря Интернету в числе моих постоянных покупателей не только приморцы, но и хабаровчане, сахалинцы, новосибирцы и даже москвичи (иногородним заказы доставляются экспресс–почтой). Об организации полноценного салона не думаю: расходы увеличатся, цены возрастут – это не нужно ни мне, ни клиентам. Покупателей устраивают и индивидуальная политика ценообразования, и возможность заказать ту или иную позицию товара под себя (будучи уверенным в том, что она не появится на соседней вешалке). Формирование ассортимента также происходит с учетом покупательского спроса в режиме онлайн (предварительно сбрасываю фотографии предметов одежды и обуви в ветку, и, как правило, они тут же распределяются по клиентам), часть вещей привожу под конкретные заказы, и если кому–то что–то не подходит, это выставляется в общей ветке и тут же продается. Надо ли говорить, что т.н. неликвида у меня практически нет. При этом за кажущейся легкостью процесса – колоссальный труд и практически ненормированный рабочий день: для того чтобы находить и привозить то, в чем нуждается потребитель, необходимо обладать определенным «чутьем» и быть в курсе всех новых модных тенденций, а для того чтобы ветка пользовалась спросом, приходится буквально «жить» в Интернете. По крайней мере, одна из моих же покупательниц, открывшая аналогичную ветку на том же портале, не смогла быть столь же убедительной и быстро свернула деятельность».

К слову, только с начала года во Владивостоке открылось как минимум шесть новых подобных шоу–румов, и есть все основания полагать, что объемы продаж в них продолжат устойчивый рост.